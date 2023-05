Successo per la réunion degli ex alunni dell’École Hôtelière

”Enjoy” era il motto di Victor Vicquery, il professore dell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste recentemente scomparso, ideatore della réunion degli ex alunni, organizzato grazie al Progetto “S.T.A.G.E.” Programma Interreg Italia Svizzera 2014/ 2020, che lo scorso 3 maggio a ha portato al Grand Hotel Billia di Saint Vincent centocinquanta ex studenti della scuola, un appuntamento giunto alla sua seconda edizione fortemente voluta proprio nel ricordo di Vicquery. La giornata dedicata all’ospitalità, iniziata con l’assemblea generale dell’ADAVA, si è conclusa con il commovente e partecipato ricordo del professor Vicquery, nelle immagini e nei racconti dei suoi studenti e con la consegna dell’assegno di 2.400 euro raccolti su iniziativa della compagna Nicole Charrier che andranno a finanziare l’organizzazione corsi di formazione sul flair destinati agli alunni dell’École.

“Questo appuntamento è stato il primo importante momento per iniziare a elaborare una mancanza che continua a sentirsi in maniera intensa all’interno della scuola. L’idea di istituire una raccolta fondi per la formazione da parte della compagna di Victor, che ringraziamo, è un gesto esemplare che va nella direzione che lui avrebbe voluto. – ha commentato la Presidente della Fondazione Turistica Jeannette Bondaz – Victor era un po’ come il papà per tutti i nostri alunni, l’unico suo pensiero era rivolto a valorizzare e farli emergere. Tramite la passione riusciva a mostrar loro un percorso e dargli degli obiettivi. Questo contributo darà un ulteriore impulso all’attività della scuola, soprattutto in quelle materie particolarmente care al professor Vicquéry”.

Luigi Fosson, presidente Adava

La Réunion ha chiuso una lunga e intensa giornata di incontri dedicati all’ospitalità, iniziata con l’Assemblea Generale ADAVA che ha visto la partecipazione di quasi seicento persone, tra albergatori e studenti, che hanno riempito la Sala Gran Paradiso dell’hotel. A dare il via ai lavori è stata il consueto incontro dell’Associazione nel quale si è fatto il punto su una stagione invernale positiva e in crescita. Al centro anche la questione sostenibilità e gli approcci adottati e da adottare nel prossimo futuro per avvicinarsi ad un’offerta turistica green: dall’eliminazione della plastica all’avvicinamento a partiche di emissioni CO2 zero, utilizzo di più alimenti a km0 e l’importante sviluppo di collegamenti intervallivi nel rispetto dell’ambiente.

Tanti spunti interessanti nella lezione di “marketing romagnolo” di Paolo Cevoli, il comico riccionese che ha raccontato la storia della sua famiglia, albergatori da sempre, tra aneddoti e consigli semiseri sull’ospitalità che hanno strappato applausi e risate al numeroso e divertito pubblico.

A seguire la tavola rotonda che ha messo al centro il tema dell’istruzione in ambito alberghiero, le difficoltà affrontate in questi anni e le innovazioni da sostenere per rinnovare l’attrattiva di un mestiere che negli ultimi anni ha subito una forte crisi con conseguente carenza di personale per le strutture ricettive. Sul palco si sono alternati relatori esperti in materia che hanno offerto visioni e idee per un futuro in crescita della formazione professionale in ambito turistico. In chiusura la Presidente dell’École Hôtelière ha raccontato attraverso un breve video il lavoro svolto dalla scuola negli ultimi anni: stage formativi e scambi in Italia e all’estero, incontri, concorsi, premi, una importante e intensa campagna di comunicazione che ha visto il restyling del logo, del sito e di tutti i materiali di comunicazione ma soprattutto spicca l’importante crescita del + 21,43% nelle iscrizioni all’anno scolastico 2023-2024, un dato in controtendenza rispetto alla situazione degli istituti italiani.

“La Fondazione, grazie anche all’importante contributo del progetto Interreg, ha investito tante energie nella promozione della propria proposta formativa e i risultati iniziano a vedersi. Sarà un percorso ancora lungo ma indispensabile per valorizzare e far emergere un istituto di formazione fondamentale nel settore economico valdostano ma con un importante ruolo anche educativo. Aldilà della possibilità concreta di offrire personale al settore ricettivo e lavoro ai propri studenti, la scuola fornisce ai ragazzi una forte base valoriale. – ha raccontato Bondaz – Credo che durante questo evento tutte le cinquecento persone presenti abbiano potuto vedere ragazzi sorridenti, dinamici, volenterosi, skills fondamentali in qualsiasi settore lavorativo. Quando ragazzi così giovani sono pronti a lavorare con il sorriso anche in orari non convenzionali vuol dire che la scuola ha raggiunto i suoi obiettivi”.

A sugellare una collaborazione sempre più stretta tra le due realtà, ADAVA ha assegnato le borse di studio ad alcuni studenti della scuola particolarmente meritevoli: Alì Beldi, Aline Bozon, Camilla Andrea Carcereri e Emile Neyroz. “Il nostro futuro è affidato a questi giovani e ad altri che avranno voglia di avvicinarsi al mondo dell’ospitalità, un mestiere così ricco di soddisfazioni ma impegnativo – ha dichiarato Luigi Fosson, Presidente ADAVA - Il nostro augurio è che questo sistema di rete creato e portato avanti con la Scuola consenta agli allievi trovare la migliore soluzioni per il loro impiego e a noi di avere a disposizione un “database” dal quale pescare le professionalità che ci mancano e che cerchiamo continuamente”.

Sempre all’interno della serata sono stati annunciati i vincitori del bando di concorso che ha coinvolto gli studenti delle classi quinte nella realizzazione video e articoli creativi. Ad aggiudicarsi i premi sono stati: Stephanie Gerbore, Chiara Lazier, Aline Rotella, Chiara Pjollaj, Nicholas De Lio e Maria Cristina Vona.

Al termine degli incontri tutti gli ospiti si sono trasferiti nella sala ricevimento per partecipare al buffet realizzato dagli alunni dell’École e per stringersi attorno al toccante ricordo del professor Victor Vicquery, raccontato dai video e dalle interviste dei suoi studenti, colleghi e amici tra i quali anche Nicola Fabbri, amministratore delegato di Amarena Fabbri. E una serata dedicata a Vicquery non poteva che chiudersi con un incitamento a divertirsi a suon di musica e cocktail: #Enjoy.