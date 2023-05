Arriva anche in Valle il progetto Champs per contrastare le discriminazioni e i pregiudizi nei confronti degli afrodiscendenti

Analizzare prima e contrastare poi gli atteggiamenti, i linguaggi discriminatori e il razzismo nei confronti delle persone di provenienza africana che, ancora oggi, si percepisce in Italia. E’ l’obiettivo prioritario del progetto nazionale Champs, nato dall’alleanza di organizzazioni della società civile guidate dall’organizzazione capofila Amref Health Africa Onlus Italia in partenariato con CSVnet.

In Valle d’Aosta il progetto si sostanzia in un evento dal titolo “Mille sfumature di umanità”, promosso dal CSV VDA, insieme ad alcune volontarie che hanno frequentato un corso di formazione del progetto Champs, dal progetto SAI della Valle d’Aosta, con la collaborazione della Regione Valle d’Aosta, del Comune di Aosta, dell’Azienda Sanitaria Locale, del CSV di Brindisi e Lecce, delle Associazioni Uniendo Raices e Baobab e della Cooperativa La Melagrana.

“Mille sfumature di umanità”, previsto il 18 maggio, si svolge presso la sede del CSV (in Via Xavier de Maistre 19 ad Aosta) e si articola in tre momenti distinti e pensati per pubblici diversi.

Al mattino è previsto un worldcafé di confronto in piccoli gruppi pensato specialmente per insegnanti, studenti, dirigenti scolastici, operatori sanitari e giornalisti e incentrato sulle forme di razzismo e pregiudizio quotidiano nei confronti delle persone nere. Vi parteciperanno tre rappresentanti degli AFAR, Afrodescendants Fighting Against Racism, organizzazione impegnata in azioni di sensibilizzazione a livello nazionale e locale sul contrasto del razzismo anti- nero. Si tratta di Grazia Fanelli, Joy Obasuyi e Murphy Tomadin. La facilitazione della discussione è affidata a Udo. E. Enwereuzor, consulente indipendente con trentennale esperienza sulle Migrazioni, Minoranze e Diritti di cittadinanza.

Alle 16, è in programma, sempre al CSV, un laboratorio artistico di conoscenza della tematica attraverso un viaggio nel mondo dei capelli curato dall’Associazione Uniendo Raices insieme al SAI e ai tanti volontari, con racconti e dimostrazioni di pettinature tipiche della cultura afro e dei diversi modi di indossare il velo.

La giornata si chiuderà con la tavola rotonda “Mille sfumature di umanità”, alle 18, aperta a tutta la popolazione, in cui i rappresentanti degli AFAR intervenuti durante il worldcafé della mattina e Udo. E. Enwereuzor, tratteranno di Anti razzismo buone pratiche e strumenti. Nel corso della tavola rotonda verranno esaminati anche i risultati del questionario rivolto al mondo della scuola e della sanità valdostana.

