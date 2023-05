Batailles de reines: A Baticha, Belville, Fontaine il boscquet di Valpelline

Valpelline ha ospitato l'ottava e ultima eliminatoria del calendario primaverile delle Batailles de reines, valida per il 66esimo Concours régional, che ha qualificato altre 12 mucche per la finale regionale di fine ottobre, ad Aosta. Le Batailles si prendono una pausa, in vista della salita delle mandrie negli alpeggi.

A Valpelline, in prima categoria ha vinto "Baticha" (664 chilogrammi) del padrone di casa Angelo Letey di Valpelline, che in finale ha battuto "Fontana" (665 chili) dei fratelli Cunéaz di Valpelline; terze "Papillon" (655) di Claudio Berthod di Doues e "Marlène" (609) di Domenico Chenal di Oyace.

"Belville", altra padrona di casa di 565 dei fratelli Cunéaz, ha vinto nel secondo peso davanti a "Iena" (563) di Davide Squinabol di Pollein; terze "Tormenta" (548) di Fulvio Chabloz di Gressan e "Lilli" (560) di Ines Savoretti di Doues.

In terza categoria ha vinto "Fontaine" (510) di Silvye Mathiou di Nus su "Feisan" (515) di Letey; terze "Mouflet" (515) di Andra Dufour di Challand-Saint-Anselme e "Frison" (513) di Silvia Balicco et Joseph Patruno di Nus. Le bovine iscritte erano 171.