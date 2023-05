Il MAV e la manualità artigiana sono protagonisti dei KidPass Days 2023

Una maratona di eventi in presenza organizzati in simultanea, in collaborazione con musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici e associazioni da nord a sud. E il MAV, con la grande attenzione che da sempre dedica alle nuove generazioni, non poteva certamente perdersi questo evento.

“KidPass è una rete che mette in relazione luoghi di cultura e offre visibilità alle iniziative per bambini.” – commenta l’équipe del MAV – “Sono anni che partecipiamo ai KidPass Days perché crediamo fortemente nella necessità di fare rete tra i luoghi di cultura e ci ritroviamo pienamente nella mission dell’evento ossia offrire ai più giovani occasioni di scoperta dei musei e di crescita culturale attraverso attività pensate appositamente per loro. I bambini di oggi sono i fruitori dei musei di domani, se vogliamo che conoscano e apprezzino i luoghi di cultura dobbiamo essere capaci di offrire loro occasioni di visita divertenti e stimolanti. Solo così avremo assolto il nostro compito di alimentare alla diffusione della cultura e alla conoscenza dei musei e dei loro patrimoni.”

Il week-end del 13 e 14 maggio tutti i principali musei e luoghi culturali d’Italia propongono quindi visite, attività ed eventi per i più piccoli e il museo di Fénis ha in programma due attività di scoperta della manualità e dei materiali della tradizione dal titolo “Artigianato in fiore”, in onore della primavera alle porte. Sabato 13 maggio dalle 15.00 alle 17.00 è in programma un atelier di lavorazione del legno nel quale, nella Falegnameria Didattica, un vero e proprio laboratorio a misura di bambino con seghe, trapani e martelli, i bambini possono sperimentare la manualità degli artigiani e realizzare colorati fiori di legno per dare il benvenuto alla primavera.

Domenica 14 maggio dalle 15.00 alle 17.00 i piccoli visitatori scopriranno invece la lavorazione della lana: con semplici rametti di legno e fili di lana i bambini possono sperimentare la tecnica della tessitura artigianale e, filo dopo filo, dare vita a colorati fiori di lana.

Un laboratorio di manualità fine che incoraggia i bambini alla sperimentazione e alla creatività partendo da materiali semplici. Le attività sono rivolte ai bambini dai 3 ai 12 anni e hanno un costo di 8€ a bambino (con possibilità di abbonamento).

La prenotazione è obbligatoria entro le 17 del giorno precedente sul sito www.lartisana.vda.it/biglietti.