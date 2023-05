La Valle d’Aosta a Bruxelles alla giornata Porte aperte dell’Istituzioni Europee 2023

L’evento, organizzato con cadenza annuale, ha permesso quest’anno ai visitatori di conoscere meglio l'impegno dell'UE in alcuni temi quali la lotta al cambiamento climatico, la transizione digitale e la costruzione di una società più resiliente, equa e qualificata.

“Oltre a servire da importante vetrina turistica, sottolinea l’Assessore Luciano Caveri, la presenza della Regione in eventi di questo tipo è fondamentale per costruire una cultura europea, nella consapevolezza che il futuro dell’Unione non può prescindere dal concetto di Europa delle regioni.”

Sono stati oltre 2.000 i visitatori accorsi presso lo stand regionale, che hanno avuto la possibilità di visionare il materiale promozionale della regione e di vincere alcuni gadget, offerti partecipando ad un gioco interattivo ideato da Aosta Iacta Est, l’associazione organizzatrice della manifestazione estiva GiocAosta, intervenuta a Bruxelles per l’occasione.