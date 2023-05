GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha approvato l’intesa tra l’Istat e la Regione autonoma Valle d’Aosta per l’effettuazione delle operazioni relative al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per il periodo 2022-2026.

Le Gouvernement a donné avis favorable quant aux dénominations officielles de cinq localités de la Commune de Rhêmes-Notre-Dame.

È stata approvata la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023.

Il Governo regionale ha proceduto, altresì, al conferimento di alcuni incarichi fiduciari: Segretario generale della Regione, Stefania Fanizzi; Capo di Gabinetto, Paolo Di Nicuolo; Vice Capo di Gabinetto, Luca Apostolo; Capo Ufficio Stampa, Benoît Girod; Vice Capo Ufficio Stampa, Sandra Bovo; Capo della Protezione civile - Coordinatore del Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco, Valerio Segor (dal primo luglio 2023); Capo dell’Osservatorio economico e sociale, Dario Ceccarelli; Capo dell’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, Davide Genna.

La Giunta regionale ha approvato di proporre al Consiglio Valle l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 della gestione straordinaria in liquidazione per l’esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il contributo regionale a favore dell’Association régionale éléveurs valdôtains-Arev per il programma 2023 relativo alle attività di raccolta dati in allevamento, ai fini dell’attuazione del programma genetico e di tenuta dei libri genealogici. Il programma prevede il rilevamento mensile dei dati presso gli allevamenti che aderiscono ai programmi di selezione nonché la registrazione e l’elaborazione dei medesimi che risultano distribuiti in tutti i comuni della regione interessando 780 allevamenti di bovini, nonché 260 allevamenti ovi-caprini per un totale di circa 90.000 prelievi di latte annui.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Le Gouvernement a approuvé l’avis de concours pour l’attribution de deux bourses d’études mises à disposition par la Communauté française de Belgique en application de l’accord de coopération avec la Région autonome Vallée d'Aoste. L'initiative est réservée aux élèves de 4ème année des écoles secondaires de la région (a.s. 2022/2023) et le classement se fait par ordre de mérite.

È stata approvata la bozza dell’atto di concessione gratuita al Coordinamento solidarietà Valle d’Aosta – CSV Onlus dell’unità immobiliare di proprietà regionale facente parte del complesso edilizio ”ex Brambilla” di Verrès in relazione al progetto “Cittadella della Bassa valle” che intende, tra l’altro, realizzare specifici momenti di aggregazione nelle varie località e Comuni della “bassa valle”, al fine di rispondere alle esigenze di un territorio che, pur essendo caratterizzato da una significativa presenza di giovani residenti, è ad alto livello di rischio spopolamento.

È stato approvato l’utilizzo gratuito, per l’estate 2023, del Castello di Ussel da parte del Comune di Châtillon per l’organizzazione di attività di carattere culturale-turistiche.

È stato concesso un contributo alla Banda musicale “La Lyretta” di Nus per l’organizzazione del tradizionale raduno delle bande musicali valdostane, in programma a Nus dal 3 al 10 giugno 2023.

È stato approvato l’elenco delle campagne di sensibilizzazione a cui aderire nel corso del 2023 mediante l’illuminazione di siti o castelli di proprietà regionale, di concerto con l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali. L’atto risponde a numerose richieste di sensibilizzazione e l’approvazione dell’elenco di campagne di sensibilizzazione comporta una razionalizzazione e semplificazione nelle procedure di autorizzazione.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio di caduta massi sul versante sovrastante l’abitato di Torille e la strada Natche-Seremon in comune di Verrès, inserito nel Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023/2025.

Sono state determinate, per il 2023, le tariffe da applicare a carico dei SubATO per il conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro regionale di trattamento di Brissogne, da assumere come riferimento per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani oltre che delle tariffe per il conferimento, presso lo stesso centro, dei rifiuti speciali con caratteristiche simili agli urbani. L’atto consentirà di applicare le nuove tariffe in modo da indirizzare i subATO nelle scelte per migliorare la raccolta sulla base di condizioni che potranno premiare o penalizzare gli utenti finali del servizio.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono state approvate, di concerto con la Presidenza della Regione, due variazioni di bilancio: la prima, per l’iscrizione di risorse, per complessivi euro 1.280.998,02 nel triennio, destinate a progetti relativi a servizi per interventi educativi, di tutor e promozione dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità, con acquisto di strumentazione tecnologica da destinare ai soggetti partecipanti al progetto. La seconda, per l’iscrizione di fondi assegnati dallo Stato a valere sul “Fondo per le non autosufficienze” 2022/2024, alle attività di rafforzamento dei Punti Unici di Accesso (PUA) presso gli ambiti territoriali sociali, per un importo di 120.000 per l’anno 2023 ed euro 80.000 per l’anno 2024.

È stato approvato il finanziamento di un posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio per la scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera dell’Università degli studi di Torino, a decorrere dall’anno accademico 2022/2023. Ciò consentirà di incentivare la formazione specialistica e favorire la permanenza dei professionisti nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale.

È stato approvato l’Accordo Integrativo Regionale con i Pediatri di libera scelta, diretto ad autorizzare i medici pediatri di libera scelta, riuniti in forma associativa e che danno la disponibilità, ad acquisire, oltre il massimale di minori, gli assistiti in età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica.

È stato approvato lo schema di accordo tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli studi di Messina che disciplina le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi. La definizione di questo specifico accordo permette di dare copertura alla carenza di medici nel territorio regionale attraverso attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi.

È stata approvata l’introduzione delle prestazioni ambulatoriali complesse finalizzate al trapianto del rene nel nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, così da semplificare le procedure di prescrizione dei numerosi esami e prestazioni previsti nelle procedure propedeutiche al trapianto del rene.

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’Approvazione degli importi e delle modalità di erogazione dei finanziamenti regionali per il 2023 e delle direttive agli enti gestori dei servizi per anziani e inabili, per una spesa complessiva di euro 20.680.000. L’atto dovrà essere sottoposto al parere del CPEL.

È stata, inoltre, presa in esame la deliberazione concernente la “approvazione, per il 2023, del Piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia”, per una spesa complessiva di 6 milioni e 700 mila euro. L’atto dovrà essere sottoposto al parere del C.P.E.L. e della V° commissione consiliare.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono stati concessi dei contributi in conto capitale a favore di quattro imprese artigiane e industriali, nell’ottica di consolidamento e sviluppo delle imprese operanti in Valle d'Aosta, per un importo di 203 mila e 200 euro.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato il ricorso ad agenzie di comunicazione per veicolare l’immagine e l’offerta turistica della Valle d’Aosta in Italia e all’estero fino al 2025 mediante azioni di sensibilizzazione degli operatori dell’informazione e dell’intermediazione turistica. L’atto permette di dotarsi, tramite la selezione di agenzie di comunicazione per i principali mercati di riferimento, degli strumenti per consolidare i rapporti con gli operatori della comunicazione e dell’intermediazione turistica. La spesa complessiva è di 1 milione e 21 mila euro.