Alla Valle d’Aosta l’onore di donare l’olio per la Lampada di San Francesco, offrirà 300 litri di olio di noci

Sarà Aosta, come Comune capoluogo, a rappresentare la Valle d'Aosta alla cerimonia di accensione della lampada votiva di San Francesco, ad Assisi, in occasione delle celebrazioni per il patrono d'Italia il prossimo mercoledì 4 ottobre. "Nel 1937, i Comuni d'Italia decisero di realizzare una lampada che contenesse l'olio che fosse portato dai Comuni d'Italia- spiega padre Marco Moroni, custode della basilica di San Francesco ad Assisi-. Sono i Comuni di una regione ogni anno a portare l'olio, in segno di venerazione a San Francesco e di ringraziamento per la sua protezione come patrono d'Italia e di tutti i Comuni italiani". Padre Moroni aggiunge: "Le altre regioni offrono olio di oliva, la Valle d'Aosta offrirà olio di noci. Per me è una novità".

«Oggi sono cominciati i “preparativi ufficiali” dell’evento – sia religioso che civile - più importante e sentito della nostra comunità francescana: la festa di san Francesco.» ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, responsabile della comunicazione del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, che ha proseguito affermando: «Con la conferenza stampa che si è tenuta oggi ad Aosta – alla presenza tra gli altri del nostro Custode fra Marco Moroni, OFMConv - il cammino verso la celebrazione del 4 ottobre 2023 del Santo Patrono d’Italia si fa più vicina. La Valle d’Aosta, a nome delle donne degli uomini del nostro Paese, offrirà l’olio per la lampada votiva dei Comuni d’Italia che arde incessantemente nella cripta di fronte alla tomba di san Francesco. Ogni anno una Regione a turno compie lo stesso gesto – sin dal 1939, anno della proclamazione di san Francesco a Patrono del Bel Paese. Eppure ogni Regione “regala” all’evento una tonalità particolare e dà un carattere, che definirei “personale”, a questo rito. La Valle d’Aosta è da sempre una regione di confine in cui convivono pacificamente lingue, tradizioni, culture nel contesto di un grande rispetto e di una forte valorizzazione del territorio e dell’ambiente. Sono certo che la presenza degli amici valdostani ad Assisi per la festa del nostro Santo sarà un esempio e un invito per tutti noi italiani ad aderire maggiormente ai valori francescani dell’accoglienza dell’altro, della valorizzazione delle differenze e della cura della nostra Casa comune, il mondo».

I comuni d'Italia decisero di realizzare una lampada che contenesse l'olio, portato a turno da tutti i Comuni d'Italia, nel 1937. Con la nascita delle Regioni, la turnazione è ventennale. L'olio in segno di venerazione a San Francesco e di ringraziamento per la sua protezione come patrono d'Italia è stato donato dalla Valle d'Aosta in passato nel 1975 e nel 2002.

E tutti i sindaci della Valle d’Aosta parteciperanno alle manifestazioni di ottobre. Infatti la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, ha precisato: "A nostra memoria, è la prima volta che una regione riesce a portare tutti i propri Comuni ad Assisi. Da questo punto di vista, sarà un momento storico".

Il programma delle celebrazioni prevede martedì 3 ottobre alle 16.30 un incontro istituzionale e alle 18 la messa nella basilica papale di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola; mercoledì 4 ottobre alle 10 si terrà la solenne celebrazione eucaristica, con l'accensione della lampada votiva da parte del sindaco di Aosta, Gianni Nuti.

La diocesi di Aosta organizza un pellegrinaggio ad Assisi, che inizierà lunedì 2 ottobre con tappa al santuario di San Luca, a Bologna, per proseguire nei luoghi francescani in Umbria e, dopo aver toccato il santuario della Verna, in provincia di Arezzo, dove Francesco ricevette le stigmate.

Gli eventi collaterali proseguiranno tra Aosta e Assisi. Da domenica 1 a mercoledì 4 ottobre la galleria delle Volte del municipio della cittadina umbra ospiterà uno stand istituzionale della Valle; lunedì 2 ottobre la sala della Conciliazione accoglie la conferenza "La figura di San Francesco in Valle d'Aosta"; martedì 3 e mercoledì 4 ottobre ad Assisi si esibirà il gruppo folcloristico del Comité des traditions valdôtaines.



In Valle, nell'ambito della settimana di Plaisirs de culture, lunedì 18 settembre alle 17.30 sarà organizzata una conferenza di Bruno Orlandioni sul complesso di San Francesco che sorgeva sull'attuale piazza Émile Chanoux. Martedì 19 settembre alle 17.30 è prevista una conferenza sull'iconografia francescana in Valle. Sabato 16 e sabato 23 alle 10 saranno organizzate due visite guidate ai luoghi francescani della città.

La diocesi valdostana, guidata dal vescovo di Aosta, monsignor Franco Lovignana, organizza un pellegrinaggio in pullman verso i luoghi francescani, da lunedì 2 a giovedì 5 ottobre. Gli appuntamenti in vista del patrono d'Italia iniziano oggi alle 18 al Cinéma Théâtre De la Ville di Aosta con l'incontro "San Francesco d'Assisi e il suo messaggio per oggi" con ospiti padre Marco Moroni, custode del convento di Assisi, e padre Massimo Travascio, custode della Porziuncola. In vista delle celebrazioni del 3 e 4 ottobre, Lovignana spiega: "Auguro fin da oggi successo a questa iniziativa così bella e così importante che oggi lanciamo".

"Per la Valle d'Aosta, sarà un momento per esprimere le sue potenzialità nell'offrire ciò che la regione sa dare, dall'artigianato alle peculiarità alimentari, alla nostra arte dedicata a San Francesco e non solo". Lo dice Renzo Testolin, presidente della Regione Valle d'Aosta, durante la presentazione delle iniziative della Valle per San Francesco, il prossimo 4 ottobre, quando la Regione e i suoi 74 Comuni doneranno l'olio per la lampada votiva del patrono d'Italia. Sarà un onore per noi essere presenti ad Assisi a ottobre", aggiunge Testolin.

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, con la collega sindaca di Assisi

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, che accenderà la lampada che arderà per un intero anno, ha ricordato due diversi momenti. Le parole di Giorgio La Pira, sindaco democristiano di Firenze, pronunciate a Leningrado nel 1970 in occasione del congresso della Federazione mondiale delle Città unite. "La Pira ribadì il valore dei Comuni come luogo dove nasce la pace, come il luogo in cui si diventa costruttori di pace". Le parole di Chiara Frugoni, storica della Chiesa mancata lo scorso anno, "che ha lavorato molto sulla figura di San Francesco, ricordando gli ultimi, i derelitti, i dimenticati, gli umili". Alberto Bertin, presidente del Consiglio Valle, ricorda San Francesco come "uno dei santi più popolari e amati. Ad Assisi si ricorderà la vicinanza e l'amicizia tra le comunità, ispirata dalla figura di questo santo amato". Alex Micheletto, presidente del Consiglio degli enti locali, afferma: "Saranno presenti 74 sindaci che rappresenteranno i 74 Comuni, con la Polizia locale e il gonfalone. Riusciremo a rappresentare la vicinanza della Valle ad Assisi".