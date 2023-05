No di Rete Civica VdA a proposta riforma elettorale Pd

Dopo essere stata più volte annunciata, ma con deposito sempre rimandato, è stata infine consegnata alla Presidenza del Consiglio la Proposta di legge del Pd sulla riforma del sistema elettorale regionale.

E' la terza proposta all'esame della competente Commissione consiliare, dopo quelle di PCP e di Forza Italia

Per Rete Civica VdA "Tutta l'impostazione della Pdl risente di una preoccupazione di fondo: fare una proposta che non sia osteggiata da parte dei cosiddetti autonomisti".

In una nota si legge che "E' una proposta con evidenti profili di incostituzionalità e che fra l'altro non garantisce affatto la solidità della maggioranza, visto che i giochi rimangono perennemente aperti e non c'è l'antidoto dello scioglimento del Consiglio se si dimette il Presidente scelto daglielettori".

Si legge ancora nella nota: "L'elettore, in base alla proposta Pd, continuerà ad andare a votare senza sapere chi si intendeproporre alla guida del Governo regionale, senza che ci sia l'obbligo di un programma comune fra le liste che si apparentano, senza avere nessuna garanzia che dopo le elezioni le alleanze non cambino, come è successo più volte nell'ultimo decennio".

Rete civica contesta poi "il premio di maggioranza di quasi il 6% per poter ottenere una rappresentanza in Consiglio regionale. E’ lo sbarramento più alto fra tutte le Regioni italiane, eppure nonviene minimamente messo in discussione".