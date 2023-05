Enzo Galatro nel primo Consiglio direttivo fisioterapisti Piemonte Valle d’Aosta

A seguito del DM 183/2022 di istituzione degli Ordini di Fisioterapista, per la prima volta nella storia della professione i fisioterapisti possono contare su un Ordine tutto per loro: il 25 marzo è stato eletto il Consiglio che rappresenterà i fisioterapisti di Piemonte e Valle d’Aosta per 4 anni. Un traguardo importante conquistato in oltre 60 anni di attivismo a tutela della professione e della salute dei cittadini.Dopo due anni di rappresentatività all'interno dell'Ordine multi-Albo dei TSRM-PSTRP, i fisioterapisti sono la prima professione sanitaria a raggiungere i numeri per la costituzione di un Ordine proprio.

Enzo Galatro, con Delega Lotta all’abusivismo, Comunicazione e rapporti territoriali interregionali è stato eletto nel Consiglio direttivo dei fisioterapisti Piemonte-Valle d'Aosta. Nato a Gallarate, si è trasferito e lavora in Valle d'Aosta per l'Ausl Valle d'Aosta dal 2006.

Dopo la maturità classica, termina il corso di laurea in fisioterapia nel 2004, consegue il master di 1° livello in Fisioterapia e riabilitazione della mano nel 2008 e il master di 1° livello in Riabilitazione respiratoria nel 2014. Collabora con l'Ausl Valle d'Aosta e con enti esterni alla docenza nei corsi di movimentazione carichi. Da gennaio 2023 è membro del Consiglio dei Sanitari dell'Ausl Valle d'Aosta. Dopo aver lavorato per alcuni anni sulla realtà territoriale e nelle RSA, attualmente lavora in ambito ospedaliero nelle realtà di terapia intensiva, pneumologia e nell'ambito chirurgico, sia nella riabilitazione motoria che nella riabilitazione respiratoria.

“Il lavoro da fare è tanto” spiega Sabrina Altavilla, la prima presidente dell’Ordine Fisioterapisti Piemonte e Valle d’Aosta alla guida del Consiglio Direttivo - per due terzi femminile - “il nostro Consiglio ha evidenziato cinque punti chiave su cui basare la progettualità per il mandato 2023-2027, all’insegna della tutela della salute dei cittadini, del dialogo con le istituzioni, della valorizzazione dei giovani, della formazione universitaria e professionale di qualità, del coinvolgimento dei territori e del sostegno e diffusione del modello di accesso alle cure fisioterapiche in collaborazione con il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta e la farmacia dei servizi: la fisioterapia di prossimità”.

GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI: “Gli ordini professionali nascono con l’obiettivo di tutelare i cittadini” spiega Giuseppe Tedesco, vicepresidente dell’Ordine "Questo vale anche per il nostro Ordine: le progettualità per il mandato 2023-2027 sono strutturate ponendo al primo posto i cittadini e la tutela della loro salute. Molti dei candidati della nostra lista condividono anni di attivismo in tal senso, soprattutto all’interno dell’Associazione Italiana Fisioterapisti AIFI (ora Associazione Italiana Fisioterapia), Associazione Tecnico Scientifica di riferimento a livello nazionale, riconosciuta a livello ministeriale. Tutte esperienze essenziali, indispensabili per dare una marcia in più all’Ordine rendendolo immediatamente operativo su questo fronte”.

SINERGIA CON LE ISTITUZIONI: “Apertura, dialogo, confronto e collaborazioni con le istituzioni sono indispensabili per poter dare concretezza ai nostri obiettivi” spiega Laura Clarici consigliere dell’Ordine “sinergie a tutti i livelli istituzionali con Comuni, Province e Regioni, ma anche con le Università, la Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti FNOFI, gli altri Ordini professionali, le associazioni scientifiche e le associazioni di cittadini, costruendo un networking attivo e virtuoso, in continua crescita”, così da poter proporre nuovi modelli di prossimità per l’ accesso alle cure fisioterapiche, anche in collaborazione con il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta, nel territorio e nella farmacia dei servizi.

VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE E DEI GIOVANI: “Il Consiglio Direttivo dell’Ordine pone il proprio impegno al servizio dei giovani fisioterapisti” racconta il Segretario Luisella Mainero, “lo sviluppo della professione, la promozione di percorsi formativi e lavorativi, la garanzia della sicurezza della cura, la serietà istituzionale e la lotta all’abusivismo sono tutti punti fondamentali per poter valorizzare i tanti professionisti altamente qualificati, che spesso il sistema sanitario non impiega in modo adeguato.

Sabrina-Altavilla (ph-Matteo-Macchio)

FORMAZIONE DI QUALITÀ E ACCESSIBILE A TUTTI: “È compito dell'Ordine sostenere la crescita culturale del professionista rendendo l’Ordine dei Fisioterapisti parte attiva nell’adempimento ECM attraverso l’organizzazione di corsi ad argomento giuridico, etico, deontologico, normativo e manageriale facilitando, tramite convenzioni dedicate agli iscritti, l’accesso a corsi di formazione qualificanti” spiega Brunella Padovan, consigliera con delega formazione, trasparenza e anticorruzione. “Lavorando in sinergia con le Associazioni Tecnico Scientifiche di riferimento consentiremo ai nostri iscritti di conoscere l’offerta formativa post base di corsi di formazione ECM tecnico pratici con il miglior supporto Evidence Based Medicine (EBM)”. È importante quindi offrire agli iscritti una formazione che sia sì di qualità, ma anche accessibile a tutti, realizzabile anche attraverso progetti di sviluppo professionale in collaborazione con le ATS.

IL TERRITORIO AL CENTRO: “Altro obiettivo del Consiglio Direttivo dell’Ordine è porre al centro tutti i territori delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta” precisa il consigliere Enzo Galatro “Un obiettivo da realizzare attraverso un fitto e continuo dialogo e attraverso l’istituzione di tavoli di lavoro territoriali che coinvolgano in prima persona tutti gli iscritti interessati a partecipare in modo attivo alla vita ordinistica.” Conclude la consigliere Cinzia Vaisitti: “L'obiettivo è lavorare allo sviluppo del programma in sinergia, impegnandosi su progettualità in risposta ai bisogni del territorio, valorizzando le eccellenze e sostenendo i territori più decentrati alla crescita di consapevolezza professionale. Tra i temi in prima linea, rientreranno sicuramente la promozione della fisioterapia di prossimità e l'uniformità delle modalità di accesso alle prestazioni”.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine è composto da Sabrina Altavilla (presidente), Giuseppe Tedesco (vicepresidente), Luisella Mainero (segretario), Paola Pirocca (tesoriere) e dai consiglieri Antonello Brandonisio, Laura Clarici, Stefano Fortunato, Enzo Galatro, Chiara Guenzino, Gabriella Naretto, Brunella Padovan, Antonella Quarelli, Sonia Samaia, Cinzia Vaisitti, Paolo Zuccaro.

Consiglio Revisore dei Conti: Elena Rossino, Laura Gallisai, Michele Monti.