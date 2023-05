Tragedia sulle strade del Canavese: schianto tra due auto, muore donna di Challand Saint Victor

Terribile incidente stradale, nella tarda serata di ieri, nel Canavese. In particolare nella zona di Borgofranco d'Ivrea, dove due vetture si sono scontrate all'incrocio di una via con la provinciale 73.



A bordo di una delle due auto viaggiava una donna di 45 anni, residente a Challand Saint Victor, Maria Puglia, con il figlio. Impatto fatale, per lei, morta sul colpo. Mentre il ragazzo, di 22 anni, è stato ricoverato al Cto. Sull'altra vettura c'erano due ragazzi, di 22 e 28 anni, ricoverati al Giovanni Bosco.



Le indagini sono in corso per stabilire la dinamica con cui le due auto sono arrivate allo schianto. Nessuno dei tre feriti sarebbe in pericolo di vita.