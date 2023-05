VOX POPULI: SERGIO PIOTTI, ma in che paese viviamo

La cosa risale a circa un anno fa quando si venne a sepere che la Regione vorrebbe realizzare uno studentato in via Trottechien ad Aosta, nei locali dell'ex sede dell'Agenzia delle entrate. Lo annunciò in aula l'assessore all'Università Luciano Caveri, rispondendo ad un'interrogazione del consiglieredi Pour L'Autonomie Augusto Rollandin.

La realizzazione dello studentato, che potrebbe ospitare 60 studenti preoccupa gli inquilini, compreso Sergio Piotti, autore di guide escisionistiche di notevole valore perché gli intinerari sono stati percorsi sul campo, che oggi su Fb ha estrenato tutte le sue preoccupazioni, ancje per via delle maggiori spese condominiali a carico degli inquilini.

Con un'interpellanza presentata dal gruppo Lega Vallé d'Aoste nella seduta consiliare dell'8 giugno 2022, è stato affrontato il tema degli alloggi da destinare agli studenti dell'Università della Valle d'Aosta. Il Capogruppo Andrea Manfrin ha riportato di aver ricevuto delle segnalazioni di un sopralluogo effettuato nei locali che ospitavano l'Agenzia delle Entrate in via Trottechien, ad Aosta, a seguito del quale sarebbe emersa l'ipotesi di realizzare alloggi per gli studenti dell'Università valdostana. È stata quindi individuata una proprietà regionale in via Trottechien da destinare ad alloggi per 60 studenti: si stanno facendo le verifiche e il Comune di Aosta ha dato un parere di massima favorevole previa variazione della destinazione dei locali come servizio di pubblico interesse.

Se la questione andrà avanti, l'Assessore si è detto disponibile a incontrare la popolazione della zona per rassicurarla, evidenziando come la zona ne trarrebbe beneficio perché porterebbe ad una sua rinascita. Il Capogruppo Manfrin ha replicato che l'iniziativa era diretta a cercare di capire quale sarà il futuro di due zone distinte della città: via Trottechien e Palazzo Cogne. È apprezzabile che le zone abbandonate della città siano rilanciate, ma ha ricordato che nei palazzi vicini c'è presenza di amianto. Secondo Manfrin, gli abitanti del luogo hanno a che fare con il dormitorio e sono preoccupati del degrado della zona: se i progetti di studentato mirano a valorizzare la zona sarà importante informare la popolazione residente per rassicurarla, così come sarebbe opportuno avere delle certezze sui tempi e sui costi, visto che trasformare uffici dell'Agenzia delle Entrate in alloggi non sarà certo banale.

Ma le preoccupazioni rimangono forti tra i residenti di via Trottechien che inviato la Regione a valutare il recupero del Plot o di una parte della caserma in parte demolita per lasciare il posto alla nuova università.