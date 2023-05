Il progetto “Estetica Oncologica Apeo” continua

Il 26 aprile 2023, l’Associazione VIOLA è stata ospitata presso la sede del Rotary Club di Aosta per presentare il progetto “Estetica Oncologica Apeo” e per rinnovare la convenzione per l’effettuazione di trattamenti di estetica oncologica su pazienti in terapia attiva. Grazie al rinnovo di questa sinergia, attraverso un contributo di 5000 euro da parte del Rotary Club, sarà possibile dare continuità ad un servizio unico ed estremamente utile in Valle d’Aosta.

“Ringraziamo di cuore il Rotary Club di Aosta per la generosità dimostrataci per la seconda volta, questo è un importante regalo per le donne in terapia!” dichiara la presidente di VIOLA Raffaela Longo.

Nata nel marzo 2020, la proficua collaborazione promossa dall’Associazione VIOLA con il centro estetico Viman (via Martinet 22, Aosta) e il Rotary Club di Aosta ha permesso alle donne valdostane di beneficiare di un innovativo servizio per migliorare la condizione fisica durante le cure.

Alcuni dei trattamenti di estetica oncologica che vengono proposti sono: manualità linfodrenanti e miorilassanti, trattamenti nutrienti e riepitelizzanti, make-up correttivo, manicure e pedicure curative, igiene e cura della pelle.