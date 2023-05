"La battaglia per il Vallone. 150 milioni di motivi per salvare le Cime Bianche", venerdì 12 maggio l'incontro pubblico

Venerdì 12 maggio, alle 20.45, presso la sala BCC di Aosta, Valle d'Aosta Aperta, in collaborazione con il progetto fotografico “L’Ultimo Vallone Selvaggio. In difesa delle Cime Bianche”, propone il primo incontro pubblico “La battaglia per il Vallone. 150 milioni di motivi per salvare le Cime Bianche”.

L’ormai famoso studio di fattibilità, presentato dalle società Monterosa e Cervino, continua a rimanere segreto e presentato estrapolando ciò che serve per sponsorizzarlo. Per evitare posizioni pregiudiziali di chi è a favore e chi no, come evidenziato dal Presidente Vicquéry, non resta che rendere accessibile a tutti lo studio.

5 soluzioni a confronto, oltre 5.000 pagine di documentazione, 150 milioni di euro, 40 anni di ammortamento, 0 km di piste aggiuntive, 16 tralicci alti quanto palazzi di 20 piani (di cui 4 inseriti in zona protetta), stazioni intermedie con un ingombro di 40x8m, 2360 posti auto preventivati a Frachey, 1.653 ettari di bosco sottoposto a taglio: sono alcuni dei dati che evidenziano quanto questo progetto sia impattante e costoso.

Un progetto che in partenza, per essere realizzato, necessita di deroghe alla legge vigente nonché di compensazioni per il danno ambientale arrecato, non può essere considerato un progetto, come definito da più parti, "sostenibile" né tanto meno un progetto in linea e coerente con specifiche misure normative create per tutelare zone di grande pregio naturalistico. Per questo DEVE essere condiviso con tutta la comunità e in tutti i suoi aspetti.