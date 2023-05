Giornata mondiale delle api, le iniziative in VDA

Sabato 20 maggio in occasione della Giornata mondiale delle api saranno proposte diverse attività informative e divulgative concernenti il settore apicolo rivolte sia agli addetti del settore, sia al pubblico interessato, in collaborazione con l’Associazione Consorzio apistico della Valle d’Aosta e il Comune di Châtillon

La giornata rappresenta un’occasione importante per valorizzare e promuovere la filiera apicola, una delle eccellenze del comparto agroalimentare della Valle d’Aosta, sulla quale l’Assessorato ha investito e investe molto anche in termini di assistenza tecnica, consapevole del ruolo che le api rivestono per l’ambiente ai fini del mantenimento della biodiversità. Tra le varie attività, di fondamentale importanza è quella che riguarda la comunicazione e l’educazione alimentare, rivolta alle scuole attraverso progetti tematici finalizzati ad evidenziare l’importanza delle api e dei prodotti dell’alveare.

Il programma della giornata del 20 maggio, con inizio alle ore 9, si svolgerà a Quart, nell’area del Vivaio forestale regionale Abbé Henry, nel corso della quale proposto un seminario di aggiornamento per gli assaggiatori iscritti all’Albo nazionale dell’analisi sensoriale del miele. Nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17, saranno organizzate attività ricreative e didattiche sulla tematica delle api rivolte ai bambini e alle famiglie e alle ore 18 verrà proposto un avvicinamento all’analisi sensoriale del miele con degustazione guidata di alcuni mieli della Valle d’Aosta a cura della dott.ssa Lucia Piana, esperta del settore. L’incontro sarà focalizzato sulla scoperta delle peculiarità dei nostri mieli di montagna e della loro qualità.

Al termine dell’incontro ai partecipanti verrà offerto un APEricena con prodotti del territorio in abbinamento ai mieli della Valle d’Aosta.

La degustazione guidata e l’APEricena necessitano di prenotazione (tel. 0165/ 275215-5219)

La Giornata mondiale delle api sarà anche l’occasione per consegnare gli attestati ai 25 corsisti che hanno frequentato il Corso base di apicoltura appena conclusosi nonché ai 12 partecipanti al Corso di Analisi sensoriale del miele di 1° livello realizzati dall’Associazione Consorzio Apistico della Valle d’Aosta, in collaborazione con l’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali. Inoltre, sarà l’occasione per premiare i vincitori del 1° Concorso fotografico “Apicoltura. Api e territorio” organizzato dall’Associazione Consorzio Apistico della Valle d’Aosta che ha voluto coinvolgere gli appassionati di fotografia sul tema del territorio legato in particolare alla cultura, alla tradizione/innovazione del mondo apicolo, all’apicoltore e al miele.

“La giornata delle api è un’ottima occasione per soffermarsi a riflettere sul ruolo fondamentale che questi preziosi insetti rivestono per l’ambiente e veicolare informazioni e messaggi che sensibilizzino i cittadini - dichiara l’Assessore Marco Carrel - Solo perseguendo l’obiettivo di una reale sinergia fra uomo e natura, la nostra regione potrà continuare a veicolare un modello di agricoltura sostenibile, che ribadisca in modo concreto e fattuale l’importanza di mantenere una biodiversità agricola a tutela delle produzioni agrarie locali e del nostro territorio. In questo senso, l’Assessorato ha investito e continua ad investire molto in questa promettente filiera, poiché essa rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nostra produzione agroalimentare ma anche un settore chiave per il nostro patrimonio agricolo e, più in generale, per la biodiversità.”

Sempre il 20 maggio, a La Magdeleine, presso l’apicoltura Lo Dzet in frazione Clou, alle ore 11, sarà inaugurato il primo apiario del benessere in Valle d’Aosta. Si tratta di una struttura che prevede il posizionamento delle arnie in maniera tale da permettere al visitatore di vivere a 360° l’esperienza sensoriale all’interno di un’arnia: nello chalet di legno, appositamente adibito a questo scopo, ci si può immergere nei profumi (api aroma) e nei suoni (api sound) che si sviluppano nell’arnia. A Châtillon, invece, città del miele, verranno proposte attività rivolte al pubblico: dalle ore 14:30 presso il cortile interno dell’Hotel Londres si svolgeranno attività per le famiglie in compagnia della mascotte Giulietta e delle bande giovanili della Valle d’Aosta. Il programma prevede inoltre:

visite guidate al Museo del miele, un prezioso viaggio culturale tra passato e presente dove sarà possibile ammirare gli strumenti di lavoro di una volta e l’evoluzione delle tecniche di lavorazione dando onore e giusta visibilità a quest'arte, un vero tesoro per gli amanti dell'apicoltura e dei prodotti naturali;

esposizione dell’arnia di vetro dove verrà illustrata l’attività delle api;

in Piazza Conti Passerin d’Entrèves la creazione di bombe di semi di fiori melliferi da gettare nelle aree verdi pubbliche per dare vita ad aiuole fiorite amiche delle api, e la merenda con mieli del territorio.

L’apicoltura, che in Valle d’Aosta conta più di 500 apicoltori per un totale di circa 8.300 alveari, è cresciuta negli anni nella professionalità degli addetti del settore, nella diversificazione e nella qualità del prodotto. La nostra regione, grazie alla grande varietà della flora alpina che offre fonti nettarifere di pregio, anche in considerazione delle diverse quote altimetriche, può vantare una produzione qualitativa elevata di varie tipologie di miele. Attualmente, malgrado il dato risulti altalenante a causa del contesto meteorologico che sempre più pregiudica la produzione del miele, è stimata una produzione annua di circa 130 tonnellate che, per circa il 70% è commercializzato in loco direttamente dai produttori e, per la restante parte, è ceduto alla grande distribuzione.

L’eccellente qualità è confermata dai riconoscimenti ottenuti dagli apicoltori nell’ambito del Concorso annuale dei migliori mieli della Valle d’Aosta la cui premiazione si svolge ogni anno a Châtillon in occasione della Sagra del Miele (ultimo fine settimana di ottobre), che quest’anno giunge alla 29^ edizione.