Ritorna anche in Valle Cantine Aperte

CANTINE APERTE è il più famoso e importante appuntamento che apre le porte a milioni di enoturisti e appassionati per scoprire il mondo e la cultura del vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.

La manifestazione è organizzata da Movimento Turismo del vino MTV, nato nel 1993, quest’anno si festeggia il trentennale della nascita, è un'associazione no profit che ha fatto dell’accoglienza enoturistica la sua bandiera.

“Torniamo come MTV a riproporre un evento dopo il periodo della pandemia nella sua versione originale e nel periodo in cui è storicamente nata” spiega Stefano Celi referente MTV Valle d’Aosta “siamo fiduciosi che la gente apprezzerà lo sforzo ma anche la gioia dei vignerons di aprire le loro cantine, di far degustare il frutto del loro lavoro, vi aspettiamo numerosi”.

Saranno 8 le cantine che parteciperanno all’edizione 2023: partendo dalla bassa Valle, la storica Cooperativa Caves de Donnas, l’azienda Pianta Grossa di Luciano Zoppo Ronzero, la novità di quest’anno Chateau Vieux a Pont Saint Martin, tornano dopo alcuni anni di assenza le due cantine di Arnad, l’azienda vitivinicola di Dino Bonin e la cooperativa La Kiuva.

Risalendo la Valle tappa ad Aosta all’Institut Agricole Régional e alla Maison D&D, per poi raggiungere Saint Pierre per visitare l’azienda La Source. I vini in degustazione saranno accompagnati con prodotti gastronomici del territorio.

La giornata sarà allietata da musica e canti di gruppi jazz e folkloristici che spostandosi di cantina in cantina faranno dal colonna sonora all’evento. La formula è quella di sempre dalle 10.00 alle 18.00 gli appassionati e i curiosi saranno accolti nelle varie cantine, basterà munirsi di bicchiere e pochette nella prima cantina visitata valido e sarà poi per la visita di tutte le altre (offerta 20 €).