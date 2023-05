Per Federconsumatori 'bene premio ai dipendenti CVA ma....

Alla luce degli importanti risultati conseguiti con un risultato nel bilancio consolidato approvato che parla di ricavi per un miliardo 728 milioni di euro, un margine operativo lordo di 295 milioni di euro (+52,7% rispetto al 2021) e un utile netto di 164 milioni (+23%), il gruppo CVA ha deliberato di riconoscere a tutta la popolazione aziendale un premio straordinario di 1.500 euro, uguale per ciascun lavoratore.

Federconsumatori VdA definisce la scelta "positiva in quanto sempre le maestranze sono determinanti per i risultati aziendali e le modalità e i tempi di erogazione del premio saranno definite nei prossimi giorni con le parti sociali CVA è bene ricordarlo appartiene a tutti i valdostani".

Però Federconsumatori sottolinea che "Gli utili sono anche dovuti agli incassi effettuati con le forniture ai clienti di CVA che hanno pagato e strapagato i rincari delle fatture elettriche, che hanno contribuito ai super utili di CVA". E sottolinea: "È bene ricordare che gli extra profitti di CVA sono frutto anche delle bollette che molti utenti hanno potuto pagare con i bonus istituiti dalla Regione a favore delle fasce deboli".

Per questo Federconsumatori VdA, precisa in una nota: "Parte di questi utili dovrebbero essere ancora utilizzati per percorsi fortemente sociali: SANITA-SCUOLA- TRASPORTI-AIUTI PER LE FASCE PIU DEBOLI". Per questo si legge ancora nella nota: "Dopo la positiva scelta di istituire un percorso di aiuto economico per chi aveva una situazione reddituale debole, purtroppo non si è fatto più nulla nei riguardi di una popolazione che sempre di più vive una situazione di criticità economica/ sociale che potrebbe sfociare in dinamiche di protesta anche estreme".