Ferrovie del Messico alla Libreria à la page - Aosta

Dopo una prima timida edizione del maggio 2022 (solo 168 copie), il libro ha cominciato a girare. Oggi è un successo impressionante. La ristampa è arrivata alla decima edizione con un totale di 13000 copie diffuse.

Con questa pubblicazione l’autore ha vinto parecchi premi tra cui “Il libro dell'anno" del programma di Rai Radio 3 Fahrenheit.

Una caratteristica dell'autore è quella di ambientare i libri e sviluppare le trame nel suo territorio di origine, Asti e il Monferrato. Il personaggio protagonista, e che collega tutte le altre storie e i personaggi che appaiono nelle oltre 800 pagine, è Francesco Magetti, detto Cesco, milite della Guardia Nazionale Repubblicana Ferroviaria di stanza ad Asti nel 1944.

Viene incaricato di disegnare la carta delle ferrovie del Messico e per questo va in biblioteca a cercare l'unico documento sul Messico di cui è a conoscenza. Lì conosce e si innamora istantaneamente e perdutamente di Tilde, la bellissima bibliotecaria.

Da qui si sviluppa un mosaico di storie, entrano in scena tanti personaggi tutti collegati dal fil rouge di Cesco, perseguitato da un terribile mal di denti, che per tutto il libro cerca il modo di disegnare la mappa senza avere minimamente idea di come fare.