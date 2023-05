14 maggio festa della mamma

L’Associazione sostiene il progetto “Scuola Manuela”, in corso di realizzazione in Senegal nel Comune di Sandiara (28.400 abitanti c.a.), nella regione di Thiès (100 km da Dakar). È un’area caratterizzata da un notevole sviluppo urbano, anche grazie alla vicinanza con il nuovo aeroporto di Dakar, ma ancora priva di un adeguato sistema di istruzione.

La Festa della mamma può diventare occasione per essere concretamente vicini alle mamme che vivono in Senegal e che non possono sempre assicurare l’istruzione dei propri figli, e delle figlie in particolare: queste spesso abbandonano precocemente la scuola per motivi culturali, economici,

strutturali. In Senegal, solo il 50% delle bambine è iscritto alla scuola primaria.

Solo il 24,5% frequenta quella secondaria (Demographic and Health Surveys, 2018). La “Scuola Manuela” sarà una scuola a ciclo completo (dalla materna alle superiori), ad indirizzo umanistico. A regime la scuola ospiterà circa 1.540 studenti. A settembre 2023 è prevista l’inaugurazione della sezione primaria, anche con la mensa, mentre nel febbraio 2024 si concluderanno i lavori.

La Scuola Manuela è realizzata e sarà gestita dai Missionari Oblati di Maria

Immacolata – Delegazione del Senegal.



Si tratta di un progetto importante, voluto e supportato economicamente dal “Fondo filantropico Manuela Noelli Ziviani”, costituito presso la Fondazione Compagnia di San Paolo.



Dobbiamo ancora completare l’impianto elettrico, allestire la mensa e la cucina!

Dona anche tu!

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/scuola-manuela-senegal



È anche possibile destinare e far destinare il 5*1000 all’Associazione Amici di Manuela e dei Missionari Oblati-ETS, utilizzando il codice fiscale 91077620077.

Puoi trovare ogni informazione sulla scuola e sugli altri progetti che l’Associazione supporta Pagina Facebook: https://www.facebook.com/AssociazioneAmiciManuelaOMI Instagram: https://www.instagram.com/amici_di_manuela_e_degli_omi/ Sito Internet : https://amicidimanuela.org/