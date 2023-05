Questionario per gli studenti universitari sull’utilizzo dei mezzi di trasporto per raggiungere le sedi di Torino e Milano

I giovani coinvolti potranno rispondere a un questionario disponibile fino al 31 maggio 2023 nella sezione dedicata ai Trasporti, nel sito internet della Regione, all’indirizzo https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>trasporti/default_i.asp

“Il settore dei trasporti sta vivendo e vivrà una fase estremamente difficile, se non addirittura emergenziale, afferma il vice presidente della Giunta e Assessore Luigi Bertschy. In questi primi due mesi di lavoro, stiamo operando insieme al Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile e alle aziende dei trasporti, per fronteggiare le criticità e allo stesso tempo per costruire il progetto di trasporto 2024/26 con l’obiettivo di ridurre al minimo l’enorme impatto che la chiusura della linea ferroviaria, per la sua elettrificazione, provocherà sulla comunità”.

“Oltre agli incontri che stiamo facendo con tutti gli attori e i fruitori del servizio, prosegue l’Assessore, stiamo definendo una serie di iniziative e di strumenti che ci permettano di acquisire informazioni utili a definire il progetto. Questo questionario è rivolto in particolare agli studenti universitari di Torino e Milano, per raccogliere necessità e nuovi bisogni, ma anche gli studenti delle altre sedi universitarie italiane potranno dare il loro contributo, inserendo nelle parti libere del format eventuali osservazioni. I dati raccolti saranno utilizzati per sperimentare già dal prossimo settembre eventuali nuovi servizi.”

“Inoltre, stiamo lavorando – conclude l’Assessore Bertschy - per attivare nei prossimi mesi uno strumento di dialogo continuo tra amministrazione e cittadini in modo da condividere le problematiche emergenti e individuare in maniera concertata possibili soluzioni”.