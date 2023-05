Aosta: Maggioranza Consiglio comunale chiede ripristino risorse finanziare per morosità incolpevole

I gruppi di maggioranza del Consiglio Comunale di Aosta nella mattinata di giovedì 5 maggio 2023 hanno approvato un ordine del giorno che invita le Rappresentanze dei Comuni e la Giunta regionale ad agire nelle sedi istituzionali affinché il Governo Nazionale intervenga con urgenza attraverso atti concreti per ripristinare ed aumentare le dotazioni finanziarie del fondo sociale per l’affitto e del fondo la morosità incolpevole previsto per le situazioni di mancato pagamento degli affitti relativi al mercato privato.

La maggioranza del Comune di Aosta invita, quindi, i Parlamentari valdostani e tutte le forze politiche a sollecitare il Governo e il Parlamento al fine di poter destinare nuovamente le risorse finanziarie per far fronte alle necessità delle famiglie valdostane.

"Nonostante il tentativo di mediazione dei vari gruppi che compongono la maggioranza - si legge in una nota - dai banchi della minoranza non si è manifestata la necessità di sollecitare il Governo Meloni ad affrontare l’impellente esigenza di far fronte alle spese dell’affitto di valdostani e valdostane in difficoltà. Si è preferito annunciare da parte del gruppo Lega VdA lo stanziamento di fondi inesistenti al momento nella legge di bilancio nazionale e, verificata da parte della maggioranza per l’ennesima volta la non veridicità dell’informazione, sviare la discussione sull’erogazione di bonus, di carattere momentaneo e senza fondi destinati, che non risolve il problema ma non fa altro che ampliare le disuguaglianze sociali.

I gruppi che compongono la maggioranza del Comune di Aosta hanno stigmatizzato questo atteggiamento di chiusura e hanno preso atto della totale mancanza di volontà di affrontare nelle sedi opportune l’argomento che, solo a parole e ideologicamente, sostengono di avere particolarmente a cuore".