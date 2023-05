ULTIMI GIORNI PER ADESIONE E ISCRIZIONE A PREMIAZIONE DEI MAESTRI DEL COMMERCIO CON LE AQUILE DICALIMALA

Domenica 14 maggio all’Hotel Étoile Du Nord di Sarre, alle ORE 11.00, dopola consueta Assemblea Generale Ordinaria Annuale, saranno premiati i “Maestri del Commercio” con il simbolo della corporazione dei mercanti che sarà d’argento, d’oro e di diamante per gli imprenditori che hanno raggiunto rispettivamente i 25, 40 o 50 anni di attività nei settori Commercio, Turismo e delTerziario.

“Sono davvero emozionato ed orgoglioso a dar corso ad un progetto già avviato un anno fa da Pier Antonio Genestrone ma che per ragioni di salute, poiaggravatesi fino a portarcelo via, non ha potuto realizzare". Pericle Calgaro, neo presidente di 50&Più, spiega il suo stato d’animo nelproseguire l’intensa attività di Pier Antonio Genestrone che è “andato avanti” il15 novembre scorso ma che aveva già programmato il rilancio dell’attivitàassociativa dei capelli d’argento per contribuire alla ripresa socio-economicapost covid e lo intendeva fare, finita la pandemia, con la Premiazione dei Maestr idel Commercio, ossia di coloro che hanno raggiunto rispettivamente i 25, 40 o50 anni di attività nei settori commercio, turismo e servizi.

“50&Più – ricorda Calgaro - è un sistema unico in Italia. Da oltre 50 anni siimpegna per lo sviluppo culturale, la rappresentanza sindacale, la valorizzazionedegli over 50 e per costruire una società in cui tutti possano vivere pienamente edare il proprio contributo allo sviluppo sociale soprattutto in questo momentoparticolare.”

50&Più della Valle d’Aosta, circa 1200 Soci, vuole proprio ripartire dall’aggregazione perché, sono soliti dire Pericle Calgaro e tutto il Consiglio direttivo “Tutti possiamo contribuire allo sviluppo di una società solidale”.

“Abbiamo alzato la serranda e siamo al lavoro per organizzare una serie dieventi e appuntamenti per i nostri associati rilanciando la nostra Associazione Regionale” ribadisce Pericle Calgaro.