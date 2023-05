APPLICAZIONE SUL TERRITORIO VALDOSTANO DELLE NUOVE MISURE RISPETTO A MASCHERINE E TAMPONI DIAGNOSTICI COVID

A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute in data 28 aprile 2023 sulla semplificazione delle norme in materia di sorveglianza sanitaria Covid, e secondo le facoltà discrezionali lasciate alle Direzione Sanitarie e in accordo con l’Assessorato regionale alla Sanità, l’Azienda USL della Valle d’Aosta contestualizza le disposizioni nazionali varate dal 1 maggio e previste fino al 31 dicembre 2023, come segue:

· RIMANE L’OBBLIGO di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie all’interno di TUTTI i reparti ospedalieri e PRONTO SOCCORSO comprese le sale d’attesa e i locali di stazionamento e di degenza temporanea dei pazienti.

· Al di fuori dei reparti di degenza e dei Pronto Soccorso, NON sussiste l’obbligo di indossare le mascherine per i lavoratori, gli utenti e i visitatori relativamente a spazi comuni, connettivi, corridoi di collegamento, sale d’attesa, sale riunioni, uffici, sale diagnostiche, ambulatori e simili, salvo in presenza di pazienti con sintomi respiratori sospetti per infezione Covid.

· Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta.

· OBBLIGO DI MASCHERINA per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture -residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017

· Non hanno l’obbligo di indossare le mascherine i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

· NON è più obbligatorio eseguire il tampone diagnostico prima di ricoveri urgenti da Pronto Soccorso o programmati dal domicilio o prima di trasferimenti da ospedale a Strutture territoriali. I tamponi devono essere richiesti esclusivamente a scopo diagnostico in caso di sospetto di infezione da Covid.