Nel 2022 i ricavi di Cva ammontano a 1.728 milioni di euro

Nell’esercizio 2022 il Gruppo CVA ha generato ricavi per 1.728 milioni di euro, registrando un margine operativo lordo di 295 milioni di euro (+53% rispetto al 2021) e un utile netto di 164 milioni di euro (+23% rispetto al 2021). Il Patrimonio netto si attesta attorno agli 879 milioni di euro (1.026 milioni, al lordo delle riserve di cash flow hedge).

Per quanto riguarda il rating, le Agenzie Moody’s e Fitch mantengono inalterato il proprio giudizio rispettivamente di Baa2 (outlook negativo) e BBB+ (outlook stabile).

Nel panorama delle principali utilities in Italia, il Gruppo ha progressivamente incrementato il proprio portafoglio di attività, consolidando la propria leadership tra gli operatori energetici pure green a livello nazionale. Nel 2022 il Gruppo ha lavorato per l’attuazione del proprio piano industriale al 2026 accelerandone il completamento con l’acquisizione, finalizzata a inizio 2023, del Gruppo Sistema Rinnovabili e l’avvio della partnership nell’agrivoltaico con Bonifiche Ferraresi S.p.A. Le due operazioni consentiranno al Gruppo di accrescere sostanzialmente la propria potenza installata, al 31 dicembre 2022 di 1.104 MW (934 hydro, 157,5 wind e 12,5 solar).

Prof. Marco Cantamessa, Presidente (nella foto) – “L’attenta gestione che da sempre ha caratterizzato il Gruppo ci ha fornito solide basi per affrontare un anno complesso e difficile sotto i profili finanziario, regolatorio e climatico, allo stesso tempo cogliendo le diverse opportunità di crescita che vi emergevano. Anche nel 2022 l’attenzione ad uno sviluppo sostenibile del Gruppo ha consentito di ottenere risultati economici ed industriali fortemente positivi, e di estrema rilevanza per il tessuto economico in cui operiamo e per tutti i nostri stakeholder”.

Dott. Giuseppe Argirò, Amministratore Delegato – “Anche nel 2022, grazie alle positive scelte strategiche sia in ambito industriale sia finanziario, il Gruppo ha conseguito un altro risultato storico sotto il profilo economico, garantendo un ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale e finanziaria dell’azienda che, in questo esercizio, ha posto le basi per raccogliere importanti risultati in termini di sviluppo industriale, traguardando anticipatamente i target previsti per la diversificazione della propria capacità produttiva. La solidità reputazionale sui mercati finanziari e la nostra capacità di generazione di cassa ci consentiranno di effettuare questi importanti investimenti, che avranno ricadute positive per i territori in cui operiamo, sia in termini di qualità del servizio sia di valore aggiunto prodotto. L’incremento del 52,7% dell’EBITDA dimostra la capacità del Gruppo e delle sue persone di cogliere le opportunità espresse dal mercato in cui opera”.

COMPENDIO INFORMATIVO

Risultati industriali

Il Gruppo CVA tramite le Business Unit Hydro e Altre FER ha prodotto energia rinnovabile per 2.371 GWh (erano 2.819 GWh nel 2021), di cui 2.063 GWh da fonte idroelettrica e 308 GWh da fonte eolica e fotovoltaica, garantendo la copertura nel 2022 del 2,41% della produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili, con una lieve diminuzione rispetto agli esercizi precedenti. Tale diminuzione è dovuta principalmente al minor apporto di energia prodotta da fonti idroelettriche (-17,15%) causata principalmente delle sfavorevoli condizioni climatiche.

Le emissioni di CO2 evitate con la produzione pure green del Gruppo sono pari a 1.094.612 tonnellate, di cui 951.924 evitate dalla produzione idroelettrica, 7.641 dalla produzione fotovoltaica e 135.047 dalla produzione eolica.

La Business Unit efficienza energetica ha generato ricavi per 31,610 milioni di euro.

La Business Unit di distribuzione del Gruppo, tramite la società DEVAL, ha distribuito 909,1 GWh, servendo 129.640 punti di consegna. Mentre la Business Unit di Vendita ha somministrato, tramite la società CVA Energie, a consumatori finali 1.610 GWh, con un incremento del 2% rispetto ai 1.576 GWh del 2021, consolidando la strategia, intrapresa già nell’ultimo triennio, volta a privilegiare i settori business e retail del regime di mercato libero. In dettaglio, ai clienti forniti in qualità di esercente del servizio di Maggior Tutela sono stati somministrati 37 GWh mentre ammontano a 1.572 i GWh somministrati ai clienti del Mercato Libero.