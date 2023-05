MONTAGNA VDA: Un sito web interattivo e un'App per promuovere l'offerta 'en plein air'

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Un sito web interattivo e un'App per promuovere l'offerta 'en plein air' dalla valle del Lys alla valle di Champorcher, passando per i comuni di Pont-Saint-Martin, Donnas, Hône e Pontboset

È la proposta del progetto 'Monterosa Outdoor', nato dalla collaborazione tra le Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose e Walser.

Il sito www.monterosaoutdoor.it e la App disponibile per smartphone e tablet nella versione Ios e Android raccolgono attualmente 136 itinerari (a giugno 183) per ogni difficoltà e ogni stagione, che spaziano dal trekking allo scialpinismo fino ai percorsi da praticare con racchette da neve o in bicicletta, e più 650 punti di interesse, compresi i posti in cui dormire e mangiare e i servizi disponibili. I percorsi si accompagnano ad una ricca galleria fotografica con più di 2.000 immagini.

Dalle prossime settimane inizieremo a far vedere itinerari nuovi.