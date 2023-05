Almanach de jeudi 4 mai Le Saint Suare - saint Sylvain

LE MESSAGER RICORDA Le Saint Suare - saint Sylvain

La Chiesa Festa liturgica della Sindone

È sempre così tra Pasqua e il 4 maggio, festa liturgica della Sacra Sindone, riemergono i soliti disinformati con teorie vecchie e superate. Come quella che la Sindone sia un “manufatto medioevale.

“Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una guerra è non farla.” (Papa Francesco)