T*Danse ad Aosta: in scena la prima nazionale di “Bounce Back” della Cie Kivuko e “Apocatastasi” di Teatro Akropolis

Domani 4 maggio sarà una giornata ricca di eventi a T*Danse – Danse et technologie, il Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta diretto da Marco Chenevier e Francesca Fini, tutta da vivere nella Cittadella dei Giovani. Nello Spazio Associazioni, alle 11.00, s’incontreranno i partner del progetto ROUNDTRIP finanziato dal MiC tramite il bando Boarding Pass Plus 2023. Una tavola rotonda aperta al pubblico per parlare del Nuovo Circo, la drammaturgia e la storia del circo contemporaneo. Una conferenza con i direttori artistici dei più importanti festival di circo in Italia per comprendere il legame tra la danza e il circo, la storia e la drammaturgia attraverso le esperienze degli artisti e degli organizzatori del settore. Si prosegue alle 14.00 in Sala Specchi con la masterclass tenuta da Sylvain Groud, coreografo del Ballet du Nord, storica compagnia francese che è Centro Coreografico Nazionale, un sistema del Ministero della Cultura che promuove lo sviluppo della danza classica e contemporanea sul territorio in Francia. La masterclass, aperta a tutti, sarà l’occasione per esplorare temi ed estetiche dello spettacolo “L’autre” in scena il giorno successivo in prima nazionale. Alle 18.30 in Caffetteria il “feedback aperò” con la compagnia di Gabriella Maiorino, coreografa in scena il giorno prima, per raccogliere impressioni e suggestioni del pubblico e degli operatori sullo spettacolo “UOVO”.

E poi, due spettacoli in Teatro. Arriva in prima nazionale alle 20.00 la Cie Kivuko diretta da Christina Towle con “Bounce Back”. Una surrealista coreografia contemporanea adatta a un pubblico dai 7 anni in su che mette in stretta connessione danza e pallacanestro: «Può la pallacanestro essere danza? Può lo sport riflettere la vita? E quando l’atletica lascia spazio alla poetica?», queste sono le domande che muovono la creazione di Christina Towle. “Bounce Back” invita un trio di performer multidisciplinari – al tempo stesso musicisti, danzatori e cestisti – a condividere il palco ed incontrarsi intorno ad un pallone di basket. La palla diventa un vettore relazionale all’interno del gruppo, che si troverà ad attraversare diverse situazioni relazionali: competizione, impegno fisico, sfida e complicità.

Alle 21.30, “Apocatastasi”, uno spettacolo di Teatro Akropolis sul tema della trasformazione attraverso le immagini, per mezzo del linguaggio del mito e di due figure al contempo madri e figlie, amanti ed estranee, origine e fine dello stesso luogo in cui si incontrano. “Apocatastasi” mostra con il linguaggio del mito, e negando il principio di identità, l’immagine della nascita e della rinascita, la natura oscura di un processo di trasformazione continuamente in atto. La metamorfosi diventa caduta, rovina del corpo attraverso la perdita della forma appena conquistata. Un racconto di come tutto sopravviva nel suo disfarsi. In Cortile alle 22.15, “Jam session” con musica techno dal vivo di PYUR, con le improvvisazioni in danza della Cie Drive e del duo di performance artist VestAndPage, che prende parte all’evento con la lettura a due voci di un testo poetico originale.

Roberta Campi e Giulia Franzone (ph Clemente Tafuri)

La settima edizione di T*Danse – Danse et technologie è un’iniziativa di TiDA - Teatro Instabile di Aosta e di Cittadella dei Giovani di Aosta, parte del progetto di rete “TRACCE”, che ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena”, e realizzata con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e il sostegno del Comune di Aosta, e con il contributo, negli anni, di Fondazione CRT nell’ambito del bando “Not&Sipari”.