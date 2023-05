Valpelline: Gli aumenti dell'energia mettono in salutela Si.Vo.

La centrale idroelettrica Valpelline-Ollomont è stata realizzata per conto della Si.Vo. srl. di Ollomont e Valpelline. Il progetto è nato dalla fusione di due impianti idroelettrici inizialmente indipendenti previsti dai comuni di Ollomont e Valpelline. La realizzazione di un unico impianto ha aumentato i margini di redditività del progetto e comportato la costruzione di un minor numero di manufatti sul territorio con una netta diminuzione degli impatti sull’ambiente. Il progetto ha fornito, inoltre, la possibilita di riorganizzare il reticolo dei canali irrigui nei due Comuni.

Ieri sera, i consiglieri comunali hanno esaminato e approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della società Si.VO. Srl. Il sindaco Maurizio Lanivi ha spiegato: «La Società Idroelettrica Valpelline-Ollomont è posseduta al 57% dal Comune di Valpelline. Era nata da un progetto iniziato alla fine degli anni Novanta e la centrale è entrata in funzione nel 2015".

Nel 2017 era stato effettuato un importante intervento di ristrutturazione economico-finanziaria. Ora la società gode di buona salute e, nel 2022, ha registrato un risultato importante.

"La produzione - ha spiegato Lanivi (nella foto) - è scesa da 11 a 8.5 milioni di Kilowatt e sono parallelamente scesi i costi di esercizio. Tuttavia le entrate sono aumentate in funzione dell’incremento dei costi dell’energia".

La Si.VO. ha registrato 1.148.000 euro di utile (il miglior risultati di sempre) a fronte di 1,7 milioni generati dalla vendita di energia. "La volontà è di distribuire solamente una parte degli utili, in modo da lasciare la restante parte al fondo per la mancata produzione o per far fronte a eventuali problematiche" ha aggiunto il sindaco.

L’Assemblea della Si.VO., riunitasi ieri pomeriggio, ha deciso che la quota distribuita ammonterà a 500mila euro e, dunque, nelle casse del Comune di Valpelline entreranno 285mila euro.