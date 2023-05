Il Savt perplesso sul decreto Primo Maggio del Governo centrale 'più ombre che luci'

"La prima grande sfida per il futuro a livello regionale è quella di capire quali siano le ragioni che stanno alla base del fenomeno del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro. Infatti ultimamente troppo spesso si assiste al fatto che le aziende o addirittura le pubbliche amministrazioni non riescano a reclutare il personale". A dirlo è il documento del direttivo confederale del SAVT che ha affrontato la situazione socio-economica della Valle d'Aosta con particolare attenzione Welfare, non autosufficienza, decreto del Governo Meloni sul lavoro, contrasto alla povertà, problematiche occupazionali.

Per il Savt le problematiche sono differenti: la questione retributiva, la qualità e le condizioni del lavoro e della vita. "Per cercare di ovviare a queste difficoltà sarebbe più che mai necessario dare il via ad una vera contrattazione territoriale nei diversi ambiti produttivi per dare le dovute risposte economiche e normative".

Una maggiore contrattazione territoriale - secondo il Savt - deve essere accompagnata da un salto culturale da parte dei datori di lavoro al fine di garantire migliori condizioni lavorative e di ospitalità ai lavoratori con l’obiettivo di fidelizzarli.

Nel ribadire quanto sostenuto con forza già in diverse occasioni, il direttivo confederale del SAVT ritiene che una delle tematiche sulle quali si debbano concentrare le maggiori attenzioni per garantire ai lavoratori e ai cittadini condizioni ottimali per poter operare in serenità sia quella di aver servizi di welfare all’avanguardia.

"In Valle d’Aosta - rimarca il Savt - molto si è già fatto in questo senso, ma sicuramente ci sono ancora margini di miglioramento. Bisogna soprattutto tentare di abbassare il contributo che viene chiesto ai singoli utenti per usufruire dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione, siano essi rivolti ai bambini, agli invalidi o agli anziani".

In questo senso, "considerato che circa un terzo delle risorse del bilancio regionale sono destinate al mondo sanitario e del welfare, sarebbe utile secondo il Direttivo Confederale - fare un’attenta analisi di come le stesse vengono distribuite e capire se vi siano margini per poterne ottimizzare l’utilizzo.

Fondamentale è poi insistere sulla previdenza e sui fondi sanitari integrativi regionali. "Tutti questi sforzi - si legge in una nota sindacale - devono essere fatti anche nell’ottica di contrastare il preoccupante calo demografico cercando di mantenere i giovani a vivere in Valle d’Aosta e trattenendo sul nostro territorio quelle persone che si avvicinano alla nostra comunità con lavori stagionali".

In merito al decreto approvato dal Governo Meloni il 1° maggio il giudiziodel Savt è all'insegna della perplessità perché presenta più ombre che luci.

"Sicuramente - spiega il Savt - è positivo il taglio del cuneo fiscale anche se sarebbe stata opportuna una maggiore progressività nel favorire i redditi più bassi. Una misura così importante dovrebbe però essere strutturale e non limitata nel tempo". Al momento è infatti prevista fino a fine 2023, e poi cosa succederà?

"Grande preoccupazione come SAVT- spiega il segretario generale, CLaudio Albertinelli - la esprimiamo invece sulle norme previste nel decreto in merito ai contratti a tempo determinato, che rischiano di portare verso una pericolosa precarizzazione del rapporto di lavoro".

Infine per il Savt "E' assordante invece il silenzio sul tema della riforma pensionistica, da troppo tempo e da troppi Governi continuamente annunciata e poi rinviata". Per questi motivi il SAVT condivide le preoccupazioni e le rivendicazion idi CGIL-CISL-UIL che saranno alla base delle manifestazioni previste a Milano, Bologna e Napoli nel corso del mese di maggio.