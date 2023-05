“Alleanza per il lavoro di qualità” la Valle d'Aosta unita per ripartire meglio

"La sottoscrizione dell’alleanza è il punto di partenza di un percorso virtuoso in cui parti sociali, imprese, enti e istituzioni diventano attori di un progetto volto a generare lavoro di qualità e benessere diffuso per la comunità valdostana attraverso azioni concrete" Il vice presidente della Giunta assessore alla Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, riassume contenuti e obiettivi del patto l'Alleanza per il lavoro di qualità, documento programmatico voluto da Bertschy.

Si tratta di un impegno tra l’Amministrazione e i membri del Consiglio Politiche del lavoro a rendere il territorio regionale capace di generare lavoro di qualità, attraverso una formazione attenta alle necessità e ai cambiamenti dell’economia, il contrasto alle disuguaglianze e, soprattutto, favorendo una maggiore attrattività.

I firmatari del documento sono l’amministrazione regionale, gli enti locali, le organizzazioni sindacali, CGIL – CISL - UIL – SAVT, le associazioni datoriali, ADAVA - CNA Valle d’Aosta – Confartigianato - Confcommercio – Confindustria – Coldiretti - Fédération des Coopératives Valdôtaines - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, i rappresentanti del Terzo settore e i rappresentanti delle professioni ordinistiche.

L’obiettivo comune è quello di dare risposte a breve e medio termine alle nuove esigenze del mercato del lavoro per arrivare a definire un nuovo concetto di lavoratrice e lavoratore, non più identificabile semplicemente come “forza lavoro”, ma quale “capitale umano” indispensabile per un sano sviluppo dell’economia valdostana. Per fare questo sarà avviato un percorso che attraverso progettualità innovative favorirà l’adattamento delle politiche e strategie occupazionali alla realtà sociale ed economica valdostana.

"il documento - ha sottolineato Bertschy - è una prima risposta ai grandi cambiamenti che anche il nostro territorio sta vivendo e che coinvolgono in particolare soggetti fragili, donne e giovani. Affermare la centralità del lavoro come leva per lo sviluppo economico e sociale della comunità, per creare innovazione nella produzione e nei servizi alle imprese e alle persone, per generare la diffusione di una cultura della formazione e delle competenze, per avvicinare la scuola al mondo delle imprese: queste sono alcune delle sfide che l’Alleanza vuole raggiungere nei prossimi mesi".



L’Alleanza per il lavoro di qualità rappresenta la volontà dell’Assessorato e di tutti i firmatari di creare una rete virtuosa volta ad introdurre, per mezzo della definizione di progetti e l’implementazione di azioni concrete, un lavoro sempre più dignitoso e di qualità per tutti i cittadini valdostani, rivolgendosi, in particolare, ai giovani e NEET, alle donne, alle persone fragili, con disabilità o con situazioni di svantaggio.

Tutti i progetti che i diversi portatori di interesse intendono promuovere nell’ambito dell’Alleanza dovranno essere presentati al Consiglio politiche del lavoro che ne valuterà la coerenza con l’Alleanza, la priorità di intervento e la sostenibilità finanziaria.

Il documento programmatico, nonché i progetti che saranno implementati al suo interno, sono disponibili sul sito istituzionale al seguente link https://lavoro.regione.vda.it/<wbr></wbr>focus/l-alleanza-per-il-<wbr></wbr>lavoro-di-qualita