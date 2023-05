Il Consiglio regionale convocato in via ordinaria e in sessione europea e internazionale

L'adunanza ordinaria prevede l'esame di un ordine del giorno composto di 74 oggetti, di cui 20 rinviati da precedenti adunanze.

L'Aula sarà chiamata a eleggere tre Consigliere regionali e dieci componenti della Consulta regionale per la pari opportunità di cui alla legge regionale n. 53/2009.

Saranno poi trattati il rendiconto della gestione 2022 e l'assestamento di bilancio 2023 del Consiglio Valle.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, l'Assemblea esaminerà il disegno di legge che contiene disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive, di cui sono relatori i Consiglieri Paolo Cretier e Corrado Jordan e su cui le Commissioni "Assetto del territorio" e "Sviluppo economico" hanno espresso parere favorevole a maggioranza nella riunione del 26 aprile scorso.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate quindici interrogazioni di cui due del gruppo Forza Italia: con la prima si chiedono notizie in merito all'acquisizione dell'area ex tiro a volo da parte del Comune di Saint-Vincent, mentre la seconda si occupa dell'attivazione dei tirocini extracurriculari per far conoscere la pubblica amministrazione e le sue opportunità ai giovani.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato otto interrogazioni: fornitura di servizi alla Regione e alle sue partecipate da parte della società cooperativa "Rear"; ripristino dell'immobile di proprietà regionale "Casa Gagliardi" in via Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta; informations sur les rencontres avec le Ministre compétent pour les rapports avec les Régions sur le sujet des autonomies régionales; utilizzo dei fondi assegnati alla Valle d'Aosta del React-Eu; progetti di inserimento lavorativo per pazienti fibromialgici; verifica della regolarità dei dossi delle strade regionali valdostane; tempo medio di erogazione del servizio da parte della Commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile; applicazione della decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica utilizzato per attività penalmente rilevanti.

Con una interrogazione il gruppo Misto chiede notizie sulla partecipazione della Valle d'Aosta alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza delle Regioni.

Quattro le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: informazioni su un rappresentante nominato dal Consiglio regionale nella Commissione paritetica; mancato innevamento della parte alta delle piste del comprensorio di Weissmatten; indizione di una Conferenza dei servizi sul progetto del palazzo di piazza Arco d'Augusto; disservizi legati a guasti della macchina per il pagamento dei ticket in contanti presso l'ospedale Parini.

Delle ventisette interpellanze, sei sono state depositate dal gruppo Forza Italia: organizzazione logistica delle sedi dell'Assessorato della sanità, salute e politiche sociali; predisposizione di un delibera di Giunta sulle modalità di pubblicazione di atti con dati sensibili; valutazioni esplorative sullo stato di Not in Employement, Education or Training (NEET) in Valle d'Aosta; estrazione di dati di pazienti coinvolti nel progetto "5000 genomi per la Valle d'Aosta"; prosecuzione delle attività del Centro di ricerca della medicina personalizzata, preventiva e predittiva; utilizzo del Palaindoor di Aosta da parte di società sportive e soggetto gestore della struttura.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha proposto tredici interpellanze: modalità di celebrazione della Festa della Liberazione; verifica sulla posizione delle diverse componenti politiche delle forze di maggioranza sulla realizzazione del collegamento intervallivo di Cime Bianche; resistenza in giudizio a difesa del requisito dell'anzianità di residenza nella regione per l'accesso ai mutui agevolati nel settore dell'edilizia residenziale; condivisione dei contenuti definiti dalla proposta di legge n. 96 in materia di interventi a sostegno dei distretti del commercio; problematiche di pubblica sicurezza segnalate in un progetto di accoglienza integrata nel comune di Saint-Vincent; mancata proroga della sperimentazione della gratuità, fino all'età di 25 anni, dell'accesso ai siti archeologici e culturali valdostani; attivazione di gruppi di lavoro per la realizzazione di "méthodes" per l'insegnamento della lingua francese nelle scuole primarie; valorizzazione dello scheletro del guerriero celtico ritrovato nel cantiere dell'ospedale Parini; gestione della specie cinghiale e implementazione del piano di sorveglianza e monitoraggio della peste suina; determinazione della tariffa del servizio idrico integrato; modifica della delibera della Giunta sull'aumento delle tariffe giornaliere per la frequenza del centro diurno "Mysotis"; creazione di una rete capillare per l'utilizzo del defibrillatore-DAE; realizzazione del progetto di farm community per giovani autistici nella cascina del castello di Fénis.

Il gruppo Misto illustrerà tre interpellanze: linee di indirizzo ai dirigenti scolastici per garantire una maggiore trasparenza delle procedure per le assegnazioni di supplenze ai soggetti delle liste "MAD"; obiettivi futuri su corse ciclistiche e tappe del Giro d'Italia; valorizzazione dei servizi sportivi.

Saranno discusse anche cinque interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: recepimento delle modifiche richieste dal tribunale di Torino relative al "bando mutui"; programmazione della Saison culturelle 2023-2024 e valorizzazione della cultura locale; potenziamento della capacità di carico dei treni e disservizi legati all'acquisto dei biglietti; problematiche relative al trasferimento dei servizi delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e Unità di assistenza prolungata (UAP) presso la struttura di Variney; criticità relative all'attrattività dei medici dei servizi di continuità assistenziale.

Il Consiglio discuterà anche diciassette mozioni, di cui quattordici rinviate dalle precedenti adunanze.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà dodici mozioni: discussione in sede di Commissione sulle azioni di intervento sul degrado cittadino tramite la Cittadella dei Giovani; approfondimenti in merito all'utilizzo dell'App TabUi per far conoscere le potenzialità turistiche del territorio valdostano; valorizzazione degli itinerari outdoor della nostra regione accessibili alle persone con disabilità; organisation d'une attrayante et digne célébration de l'anniversaire des 80 ans de la Déclaration de Chivasso; intitolazione di una stele in ricordo di Antonio Sonatore; avvio di un censimento mirato sulla specie canis lupus in Valle d'Aosta anche per il prelievo e l'abbattimento di esemplari; previsione di appositi stanziamenti per la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale luminosa in corrispondenza degli attraversamenti pedonali nei tratti urbani delle strade regionali; approfondimento e presentazione alle Commissioni del tema della declinazione del verde all'interno del percorso di revisione della legge urbanistica regionale; istituzione di una "Cabina di regia sulla crisi idrica" per l'adozione di un piano di contrasto alla siccità in vista della stagione estiva; audizione in terza Commissione dell'Assessore competente in merito alla visione politica sul processo di riconsiderazione del Piano territoriale paesistico; attivazione di ticket sanitari per il trasporto su ambulanze del servizio di emergenza-urgenza regionale per i soggetti in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; istituzione dell'Osservatorio regionale del turismo entro il 2023 e valutazione del relativo modello organizzativo da parte della Commissione competente.

Cinque sono invece le mozioni del gruppo Progetto Civico Progressista: predisposizione di un provvedimento legislativo strutturale a sostegno dei costi energetici delle famiglie in difficoltà; valutazione di proposte migliorative alle disposizioni vigenti in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità; verifica della realizzabilità del cronoprogramma del progetto di ampliamento dell'ospedale Parini; trasmissione del DEFR alle competenti Commissioni consiliari entro il mese di maggio; richiesta alle Società Monterosa e Cervino di pubblicare gli studi propedeutici e preliminari sul collegamento Cime Bianche.

Infine, saranno trattate sei risoluzioni, rinviate dal Consiglio precedente, di cui due presentate dal gruppo Lega Vallée d'Aoste: valorizzazione dell'importanza strategica per il turismo valdostano della linea Col Checrouit-Arp nel prossimo Documento di economia e finanza regionale; estensione del bonus docenti agli insegnanti precari e delle scuole paritarie della regione e impegno a risarcire tutti i docenti precari che non hanno usufruito del bonus.

Una risoluzione è congiunta dei gruppi di minoranza Lega VdA, FI, Misto e PCP per stigmatizzare le azioni del Presidente del Consiglio ritenute non conformi al Regolamento interno, mentre un'altra è dei gruppi Lega VdA, Misto e FI per chiedere la creazione di cinque centri di conferimento del verde prodotto dalle imprese valdostane

I gruppi di maggioranza FP-PD, AV-VdAU, SA, UV, PlA illustreranno due risoluzioni: impegno a ripristinare e aumentare le dotazioni finanziarie del fondo sociale per l'affitto e del fondo per la morosità incolpevole; indisponibilità all'immissione di esemplari di orsi nel territorio regionale.

Infine, l'Aula proseguirà i lavori in sessione europea e internazionale. All'ordine del giorno figura la relazione sulle attività svolte dalla Regione nel 2022 per l'attuazione delle politiche promosse dall'Unione europea e in materia di rapporti internazionali.