GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata la sdemanializzazione e la cessione, a titolo gratuito, al Comune di Hône, di aree appartenenti al demanio idrico regionale lungo il torrente Ayasse, in località capoluogo, da destinare a viabilità comunale e parcheggio ad area sportiva e ricreativa e ad area attrezzata per sosta camper.

Le Gouvernement a approuvé l’octroi d’une subvention en faveur du Consulat régional Vallée d’Aoste de la fédération « Maitres du travail d’Italie », à titre de concours aux frais de fonctionnement et d’organisation de son activité annuelle 2023. Le montant de la subvention est déterminé à 50 pour cent de la dépense admissible et se chiffre à 3.305,50 euros.

E stato nominato Federico Giordano in qualità di consigliere della Fondazione Liceo Linguistico di Courmayeur per il mandato in corso ed è stato nominato Simone Gandolfo quale consigliere nel Consiglio di amministrazione e Massimo Terranova in qualità di revisore dei conti della Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste per un quadriennio.

È stata approvata l’adesione della Regione autonoma Valle d’Aosta al protocollo d’intesa tra il Ministero della Cultura, l’Istat e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo del sistema informativo integrato sugli istituti e i luoghi della cultura, già approvato dalla Conferenza Stato-Regioni.

È stato concesso il contributo annuo, per il 2022, al Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco “G. Godioz”, per un impegno di 7.920,00 euro.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata approvata la relazione sulle attività svolte dalla Regione nel 2022 per l’attuazione delle politiche promosse dall’Unione Europea e in materia di rapporti internazionali. La relazione sarà esaminata in occasione della sessione europea e internazionale del Consiglio regionale, prevista nell’ambito dell’adunanza dei giorni 10 e 11 maggio 2023.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il contributo, per il 2023, a favore del Centro ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna – Cervim. L’importo massimo previsto è di 75 mila euro.

È stato approvato il programma di identificazione del bestiame, per il 2023, presentato dall’Association régionale éléveurs valdôtains-Arev, per un importo di 300 mila euro.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il Piano “Corresponsabilità educativa&Legalità” per il periodo da giugno 2023 a giugno 2024. Con tale atto si favoriscono le relazioni di rete con le istituzioni, gli enti e le associazioni del territorio promuovendo iniziative di comunicazione efficaci e idonee strategie formative orientate verso puntuali categorie di cittadini per diffondere la cultura della legalità in un’ottica di corresponsabilità.

È stato approvato il trasferimento di un contributo alla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento nel corso del 2023. L’imposto complessivo è di 1 milione e 745 mila euro.

È stata determinata la dotazione organica, per l’anno scolastico 2023/2024, dei ruoli regionali del personale insegnante di religione cattolica delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d’Aosta; del personale dirigente ed educativo del Convitto regionale “Federico Chabod” di Aosta; del personale dirigente e docente delle istituzioni scolastiche regionali di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e del personale dirigente e docente delle istituzioni scolastiche regionali di scuola secondaria di secondo grado.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di regimazione delle acque e mitigazione del rischio di caduta massi tra le località Château Charles e Notre Dame de la Garde, nel Comune di Perloz. In particolare, sono previsti interventi strutturali di mitigazione passiva del rischio, attraverso la realizzazione di una barriera paramassi, e di un canale di raccolta delle acque meteoriche e di ruscellamento.

È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione, la Finaosta SpA e Inva SpA relativo all’avvio delle attività per accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici nell’ambito del PNRR.

È stata approvata la proposta d’intesa e la bozza dell’atto di intesa tra la Regione e il Comune di Aymavilles per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della strada regionale n. 47 di Cogne, in corrispondenza del Castello di Aymavilles. L’importo complessivo è di 1milione e 70 mila euro.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata la convenzione tra la Regione e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-Inail, sede regionale di Aosta, finalizzata alla promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.