Al via da domani 3 maggio gli spettacoli di T*Danse – Danse et technologie alla Cittadella dei Giovani di Aosta

via da domani mercoledì 3 maggio ad Aosta la settima edizione di T*Danse - Danse et Technologie, il Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta diretto da Marco Chenevier e Francesca Fini, un’iniziativa di TiDA - Teatro Instabile di Aosta e di Cittadella dei Giovani di Aosta, parte del progetto di rete “TRACCE”, che ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena”, e realizzata con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e il sostegno del Comune di Aosta, e con il contributo, negli anni, di Fondazione CRT nell’ambito del bando “Not&Sipari”.

Realtà fortemente improntata all’innovazione della ricerca nel campo delle arti e della robotica, della bio-arte e dell’interaction design, l’Associazione The Sharing presieduta da Chiara Garibaldi torna ad Aosta per presentare al pubblico, alle ore 11.00 in Biblioteca Reginale “Bruno Salvadori”, insieme all’artista Diego Scroppo, la seconda tappa del progetto “Cristallo di luce”, la scultura di vetro e acciaio alta sette metri esposta dallo scorso autunno nel Cortile della Cittadella dei Giovani. Per il ciclo di conferenze “Ercole Balliana”, in un incontro intitolato “Cristallo di luce #2 – Suono nella luce”, sarà così illustrato lo sviluppo dell’opera d’arte in cui, grazie all’utilizzo di intelligenze artificiali, il suono farà da cornice. “Cristallo di Luce” è una installazione itinerante di arte pubblica che genera energia: si autoalimenta attraverso un sistema di pannelli fotovoltaici in grado anche di fornire energia a piccoli dispositivi digitali e persino e-bike. Nella seconda tappa dell’opera, ogni volta che un dispositivo elettronico vi si connetterà, una traccia sonora verrà prodotta e si rigenererà grazie al sistema IA.

Dalle 14.00, il festival si sposta in Cittadella dei Giovani. In Sala Specchi ci sarà la masterclass gratuita con Teatro Akropolis “L’immagine, il corpo, la figura”. Un invito alla riflessione e all’esercizio filosofico intorno all’esplorazione delle immagini a teatro e nell’arte in generale, passando attraverso la visione del film “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro. Gianni Staropoli”, incentrato sulla figura di uno dei più importanti light designer italiani contemporanei: «Se lo sguardo è il senso principale nel nostro modo di conoscere il mondo – si legge nelle note di Teatro Akropolis – esso è anche lo strumento che ci permette di definire la forma e il movimento, che sono gli elementi che compongono la figura. Ma cosa, effettivamente e realmente noi vediamo?».

In Sala Expo alle 20.00, in prima nazionale, il festival prosegue con “You Shall Say It” lettura performativa-partecipativa di VestAndPage, primo evento della personale che quest’anno T*Danse dedica all’importante duo artistico formato dall'artista tedesca Verena Stenke e l'artista e scrittore veneziano Andrea Pagnes, i cui lavori sono stati presentati in vari siti e in teatri, musei, gallerie e cinema di tutto il mondo e i loro scritti poetici ampiamente pubblicati e tradotti per lettori internazionali. “You Shall Say It” è una lettura che condanna discriminazione e indifferenza, ispirata al sermone di Martin Niemöller “Prima vennero”. Un tragico promemoria sui pericoli che hanno facilitato l’ascesa al potere del nazismo e del fascismo. Il pubblico verrà invitato a prendere parte a un rituale performativo in cui esprimersi sulla giustizia attraverso un atto di rievocazione.

In prima assoluta va in scena alle 21.00 in Teatro “Uovo”, coreografia e regia di Gabriella Maiorino. Uno spettacolo femminista che spinge in là il limite della visione del femminile sulla scena: attraverso il corpo, le immagini e il rapporto con l’audience, quattro danzatrici (Martina La Ragione, Matilde Bignamini, Francesca Mazzoni, Eleni Ploumi) dissezioneranno e smembreranno regole, divieti, senso comune e abitudini dello sguardo. Lo spettacolo contiene nudi integrali femminili.

Nel Cortile della Cittadella alle 22.15 arriva Pyur. Tedesca, classe 1992 e già pietra miliare della scena musicale techno in Europa. Pyur si esibirà nella prima di quattro Jam session programmate e prodotte dal festival T*Danse, in cui accompagnerà con la sua musica improvvisazioni degli artisti ospiti. Domani, mercoledì 3, tocca al Ballet du Nord e alla Cie Drive.