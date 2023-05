Area Danza Aosta premiata al concorso internazionale "Primavera vien danzando"

Il grande impegno unitamente al talento hanno portato le allieve dell’a.s.d. Area Danza Aosta ad ottenere ulteriori risultati e numerosi riconoscimenti con le coreografie create da Marinella Gloriati al concorso internazionale “Primavera vien Danzando” che si è svolto domenica 30 aprile alla Casa Teatro Ragazzi a Torino.

La giuria internazionale composta da Oliver Matz (Tanzakademie Zürich), Roberta Fontana (Coreografa internazionale, Maison de la danse, Opificio, Ials Roma), Eugenio Buratti (Scuola del Balletto di Toscana) e Gianni Santucci (Regista e coreografo internazionale) ha assegnato alla scuola valdostana il Secondo Premio a Marina Valerioti con la coreografia “Quasi Azzurro” per la categoria solisti contemporaneo baby e children unitamente alle seguenti borse di studio internazionali:

“Solocoreografico Youth –Solo Dance Festival Frankfurt 2023”, “In Danza & In Arte” Arezzo e “Comacchio in Danza”. Successivamente ad essere premiate sono state Weronika Bredy, Clarissa Fanny e Chloe’ Gerbaz che, al loro debutto in palcoscenico, hanno conquistato il Secondo Premio con la coreografia “Wolves” nella categoria gruppi contemporaneo baby e children oltre alle borse di studio “Danza Mare” Senigallia e “Vivi Ciriè in Danza”. Al gruppo formato da Emma Bidoia, Benedetta Di PInto, Marcella Fanny, Viola Mistretta, Giada Pace e Marina Valerioti con la coreografia “Once Upon a Time è stata assegnato il prestigioso riconoscimento “World Dance Movement – The International Festival” ” e “Torino Danza d’Autunno International Dance Competition”. “Area Danza Aosta – sottolinea Marinella Gloriati – nel corso degli anni si è aggiudicata ben 144 premi e riconoscimenti per solisti, passi a due gruppi e composizioni coreografiche nelle svariate categorie confermandosi un’importante realtà e viene spesso invitata a partecipare a prestigiosi eventi nazionali ed internazionali”.

Area Danza Aosta a.s.d. svolge i propri corsi presso Sam Latin Dance Academy in Loc. La Maladiere 35 a St. Christophe.