Ampliamento del Parco Mont Avic di Fenis, III Commissione favorevole

Soddisfazione per l'approvazione all'unanimità è dichiarata dal Presidente della Commissione, Albert Chatrian (AV-VdAU): «Si tratta di un atto che va nella direzione di valorizzare al meglio il bene più prezioso che abbiamo, il nostro ambiente naturale. Contiamo di portarlo all'attenzione del Consiglio nella riunione del 10 e 11 maggio prossimi per la sua approvazione definitiva. L'ampliamento nel comune di Fénis è un primo passo, voluto principalmente dal Comitato promotore composto da cittadini con proprietà che insistono sull'area a cui si aggiunge una piccola porzione di proprietà del Comune di Fénis. Nei prossimi mesi, ci potrà essere lo spazio per avviare nuovamente un confronto con altri comuni limitrofi del Parco, con l'obiettivo di valorizzare eventualmente altre parti del territorio, così come già evidenziato in uno studio tecnico commissionato dalla Regione nel 2019. Il Parco rappresenta infatti uno strumento importante non solo per la tutela ambientale, ma anche una straordinaria opportunità di crescita socio-economica e di promozione dell'immagine della Valle d'Aosta intera.»