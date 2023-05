Riflessione del vice presidente della Regione, Assessore al Lavoro Luigi Bertschy, sul Primo Maggio di oggi

Il Primo maggio è motivo di riflessione e di impegno per tutta la comunità.

In qualità di Assessore al lavoro vorrei evidenziare come il tema del lavoro, strumento di libertà e di dignità, sia al centro dell’operato della Regione Autonoma Valle d’Aosta. I nostri progetti sono mirati a raggiungere obiettivi ben definiti.

Nonostante la pandemia e la crisi economica, il Piano politica del lavoro 2021/2023 sta portando a termine tutte le azioni previste. Proprio per questo l’assessorato è già al lavoro per predisporre il nuovo Piano, con uno sguardo rivolto anche ai grandi cambiamenti in corso.

L'attenzione alle nuove generazioni ci deve portare a destinare buona parte delle nuove politiche ai giovani. (Continua dopo la locandina)

A loro dobbiamo offrire opportunità formative efficaci e garantire un inserimento nel mondo del lavoro adeguato e rispettoso delle competenze acquisite. Allo stesso tempo dobbiamo tornare ad insegnare loro che qualsiasi esperienza lavorativa va affrontata con impegno in quanto arricchente, in attesa di trovare il lavoro desiderato.

Il 2023 è anche l’anno europeo delle competenze. Per noi deve rappresentare un ulteriore stimolo per continuare a rafforzare le politiche della formazione, rendendole sempre più coerenti alle professionalità richieste dal mercato del lavoro. Competenze che vanno però giustamente retribuite come avviene in tanti paesi dell’Unione Europea.L’Italia deve quindi affrontare e vincere la sfida più urgente: favorire la crescita salariale e ridurre la tassazione sulle imprese, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti attraverso il progressivo taglio del cuneo fiscale.

A giorni avvieremo, insieme alle parti sociali, il progetto Alleanza per un lavoro di qualità nella nostra Regione. Un impegno di tutti affinché il lavoro dignitoso, sostenibile, sicuro ed inclusivo torni ad essere il perno della nostra comunità. Un augurio a lavoratrici e lavoratori, alle persone in cerca di occupazione, sindacati, istituzioni, imprese,terzo settore, liberi professionisti e a tutti coloro che ogni giorno operano per affermare i valori della nostra Costituzione e oggi festeggiano la giornata dedicata al lavoro.

Buon Primo Maggio #vdalavora