Almanach de mardi 2 mai saint Athanase

LE MESSAGER RICORDA saint Joseph travailleur

La Chiesa celebra Sant' Atanasio Vescovo e dottore della Chiesa

Vescovo di Alessandria d'Egitto, fu l'indomito assertore della fede nella divinità di Cristo, negata dagli Ariani e proclamata dal Concilio di Nicea (325). Per questo soffrì persecuzioni ed esili. Narrò la vita di Sant'Antonio abate e divulgò anche in Occidente l'ideale monastico.

Il sole sorge alle ore 6,20 e tramonta alle ore 20,36.

“Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una guerra è non farla.” (Papa Francesco)