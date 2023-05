Una pirotecnica Maison & Loisir 2023 chiude con oltre 41 mila visitatori

Con oltre 41.000 visitatori, 150 eventi, conferenze e ospiti di assoluto livello, ma soprattutto più di 200 espositori soddisfatti, la nona edizione ha infatti premiato un progetto vincente “che – ha dichiarato Diego Peraga, ideatore del Salone dell’abitare – può funzionare solo se portato avanti da tutti gli attori. È per questo motivo che prima di tutto voglio esprimere il mio grazie alle aziende e agli artigiani che si sono presentate con prodotti e soluzioni di assoluta qualità e innovazione; al pubblico attento che con curiosità ha affollato i padiglioni; agli Enti come la Regione Valle d’Aosta e Confartigianato Cuneo che ci hanno accompagnato con conferenze e ospiti di assoluto valore; e al nostro magico staff che ha reso tutto questo possibile”.

“Siamo emozionati, felici e stanchi, ma anche pieni di energia positiva e fieri che insieme abbiamo lasciato il segno. Perché solo uniti nella visione condivisa di un progetto come questo si può andare lontano e raggiungere importanti traguardi”, ha aggiunto Miriam Ghigo, direttrice della fiera.

"Non si può che esprimere soddisfazione sia per i numeri che per l'interesse suscitato da questa edizione di Maison&Loisir”, ha evidenziato il presidente della Regione Renzo Testolin che ha anche voluto rimarcare “la sinergia vincente tra gli organizzatori, le aziende che hanno aderito al progetto e anche l'amministrazione regionale che ha partecipato attivamente in queste quattro giornate di eventi. Un risultato che deve dare la forza di credere nel futuro per migliorare e crescere ancora e per proporsi come un evento internazionale che richiami sempre più visitatori ed aziende".

“Anche dal punto di vista turistico – ha sottolineato l’assessore al Turismo Giulio Grosjacques – gli impatti positivi di eventi come questo sono straordinari, non solo per le attività ricettive, ma anche per la valorizzazione del territorio e delle sue ricchezze culturali, enogastronomiche, naturalistiche e sportive. In particolare, gli eventi in ambito sportivo ospitati, con la presenza dei campioni dello sci di fondo Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, e la presentazione della Matterhorn-Cervino speed opening 2023 hanno riscontrato un ottimo successo e questo a testimonianza della capacità della fiera di attrarre un pubblico interessato a tutte le attività presentate”.

“Alla Valle d’Aosta e ai valdostani mancava Maison&Loisir e lo si è visto dalla grande partecipazione di pubblico in questi quattro giorni. – ha commentato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Luigi Bertschy – Il successo di questa edizione è merito del suo patron Diego Peraga e di chi insieme a lui ha creduto nel rilancio di questo importante e innovativo progetto fieristico. Grazie al Salone dell’abitare, tante imprese, sopratutto tante imprese valdostane, hanno potuto presentare i propri prodotti e i propri progetti, costruire relazioni e realizzare nuovi contratti. Maison&Loisir 2023 ha dunque pienamente raggiunto i suoi obiettivi e le sue finalità e dimostrato l’importanza che riveste per la nostra Regione a livello economico e sociale. Si tratta di un successo che è reso possibile dagli enormi sforzi messi in campo dagli organizzatori. Proprio per questo, come governo regionale, abbiano dato piena disponibilità a partecipare ad un tavolo di confronto per progettare il futuro di Maison&Loisir”.

“Accogliamo favorevolmente lo spunto dell’assessore Bertschy – ha concluso Peraga -. Fiere come Maison&loisir per mantenere e far crescere il loro livello internazionale hanno bisogno di condizioni preliminari che consentano di strutturare l’organizzazione gestionale e commerciale nel tempo, in modo da garantire continuità e professionalità e diventare così sostenibili anche dal punto di vista economico”.