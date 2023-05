Réunion Uv sections conjointes Aoste

Parte da Aosta il tour dell'Uv teso a consultare il territorio e le sezioni unioniste sul futuro del mondo autonomista. Si tratta di incontri per giungere al 18 maggio, data fissata per l'Assemblea dei Movimeni Autonomisti che si ritroveranno tutti assieme per l'avvio del confronto sulla recomposizione, che è il punto di partenza.

All'assemblea del 18 maggio possono partecipare gli esponenti dei partiti organizzati e dei movimenti politici della Valle d'Aosta, nonché le associazioni e i movimenti civici e i cittadini legati ai principi del federalismo e dell'autonomia del popolo della Valle d'Aosta.

Per facilitare la partecipazione e la discussione e consentire l'espressione della volontà di ogni partecipante, anche individuale, nel processo, saranno sviluppati strumenti come i mezzi sociali.

L’Union Valdôtaine organisera les rencontres suivantes :

Vendredi 5 mai –Aoste – Bibliothèque boulevard Europa, rencontre avec les sections d’Aoste, Unité Mont-Emilius, Unité Grand-Combin.

Lundi 8 mai – Arvier – Salle polyvalente rencontre avec les sections de l’Unité Grand Paradis et Valdigne.

Vendredi 12 mai – Saint-Vincent – ​​Palais des Congrès de la Mairie, rencontre avec les sections Mont-Cervin, Evançon, Mont-Rose et Walser.

"Durante gli incontri - spiega Machet - i partecipanti saranno invitati ad esprimersi su una serie di nodi politici essenziali che dovranno riguardare i valori fondanti, l'autonomia, il federalismo, la lingua francese, la missione, la proposta politica per una visione futura della Valle d'Aosta". I risultati delle riunioni e un documento di sintesi saranno presentati al Consiglio federale.

"Considerato che il 18 maggio è il primo incontro, abbiamo pensato di presentare un documento da condividere durante questo incontro", spiega la Presidente.

Ogni partito politico autonomista valdostano organizzato scriverà – in modo condiviso – un Manifesto dei Valori e dei Principi Autonomisti. La proposta del Manifesto dei valori e dei principi sarà integrata dalle indicazioni dei partecipanti al corso costituendo con particolare riferimento alla consultazione dei territori e degli aderenti ai movimenti autonomisti, nonché associazioni e movimenti civici e il cittadini legati ai principi del federalismo e dell'autonomia del popolo valdostano.

"Questo documento - precisa Machet - sarà presentato e condiviso durante l'Assemblea del 18 maggio".

Dopo il 18 maggio 2023 inizierà una nuova fase della vita politica autonomista valdostana. "L'assemblea di maggio e la firma del Manifesto dei valori e dei principi autonomistici - sottolinea Cristina Machet - rappresenteranno il punto di partenza del percorso verso la ricomposizione del mondo autonomista possa concretizzarsi, entro la fine del 2023, attraverso un Congresso dell'Unione Valdostana nel corso del quale, se la decisione della base andrà in tal senso, saranno approvati i provvedimenti statutari necessari ad attuare le indicazioni politiche definite".

Queste le tappe di un percorso "ambizioso, difficile, sicuramente pieno di insidie. Un percorso - sercondo Machet - che rappresenterà un faro per tutti i valdostani che non vogliono più vedere movimenti autonomisti frammentati, ma che desiderano avere una grande casa, l'Union Valdôtaine, che accolga i valdostani che credono nei principi e nei valori dell'autonomia e del federalismo".

Ma Cristina Machet mette le mani avanti quando scrive: "Non è detto che ci riusciremo, ma dobbiamo fare questo tentativo. Non è e non sarà mai un'operazione elettorale. A noi interessa ricordare chi siamo, chi eravamo e dove andremo nel futuro della nostra Valle d'Aosta, valle autodeterminata da secoli".