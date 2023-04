4 maggio festa della Sindone: Messa e concerto in Duomo a Torino

È la prima volta per il nuovo Custode pontificio, che prese possesso della diocesi (e della Custodia del Telo) il 7 maggio 2022. Al termine della Messa l’arcivescovo si reca di fronte alla cappella dove la Sindone è custodita, per un momento di venerazione.





Il concerto

Come di consueto anche quest’anno l’associazione «Concertante» propone, in occasione della festa della Sindone, un programma musicale, sempre in Duomo, il 6 maggio alle 21. Il «Gran Concerto in onore della Sindone» prevede: Adagio tragico op. 21 per orchestra d’archi, di Leone Sinigaglia; e Stabat Mater di G.B. Pergolesi per soprano, contralto e archi. Le voci: Chiara Taigi soprano; Oksana Lazareva contralto. Orchestra: Contrametric Ensemble, diretta da Farhad Mahani. L’ingresso alla Cattedrale è libero e gratuito. Le offerte saranno destinate alla Caritas diocesana di Torino.