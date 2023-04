Presente e futuro del personale nel settore alberghiero

Il 3 maggio a Saint Vincent una lunga giornata di incontri e anche un “seminario semiserio” con Paolo Cevoli, comico ed ex albergatore romagnolo, per confrontarsi e trovare soluzioni per lo sviluppo e la crescita del settore.

Con la stagione estiva alle porte gli albergatori si preparano a vivere le nuove difficoltà dovute alla carenza di personale. Un futuro, quello del settore, messo seriamente alla prova da questo ulteriore disagio che si somma ai rincari dell’energia. Su questo tema e su altri che ruotano attorno al mondo del turismo e della ricettività ci si interrogherà nella Giornata Adava (Associazione Albergatori della Valle d’Aosta - Federalberghi Valle d’Aosta) dedicata all’Ospitalità, mercoledì 3 maggio al Grand Hotel Billia di Saint Vincent (inizio ore 14:30), una serie di incontri aperti al pubblico organizzati insieme all’École Hôtelière di Châtillon. Tra gli ospiti anche il comico Paolo Cevoli che racconterà, alla sua maniera, la vita degli albergatori della riviera romagnola.

La giornata si aprirà con l’Assemblea Generale Adava, la relazione del Presidente Luigi Fosson e gli interventi del Presidente della Regione Renzo Testolin e dell’Assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques, per fare il punto della situazione valdostana in merito all’accoglienza.

A seguire sarà il comico Paolo Cevoli a dare “Lezioni di marketing romagnolo”. Imprenditore con l’hobby del cabaret, Cevoli, figlio di albergatori e lui stesso ex gestore del Grand Hotel Rimini, racconterà storie e aneddoti dell’accoglienza romagnola con il suo travolgente umorismo.

“Gestione delle risorse umane e valorizzazione delle competenze: scuola e imprese a confronto” è il titolo della tavola rotonda che chiuderà i lavori. Sul palco della sala meeting si incontreranno Luigi Bertschy, Assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Rodolfo Buat, Amministratore Unico Casinò de la Vallée, Michil Costa, albergatore illuminato di strutture ricettive storiche a Corvara e in Val d’Orcia, Sara Abdel Masih, Hotel Manager & founder di Sensory Academy Management, Luigi Valentini, Presidente Re.Na.I.A. - Rete Nazionale Istituti Alberghieri, e Federico Samaden, Dirigente scolastico Istituto Alberghiero Trentino Rovereto e Levico Terme. La tavola rotonda metterà sotto i riflettori la situazione del settore turistico-ricettivo, indagando responsabilità e ruoli di tutti gli attori, alla ricerca di soluzioni che coinvolgano tutti nello sviluppo e nella crescita. A moderare l’incontro sarà Federica Bieller, Presidente di Skyway Monte Bianco.

Questo contesto si inserisce perfettamente la funzione degli istituti alberghieri, che stanno vivendo la stessa crisi nelle iscrizioni a dimostrazione del calo attuale di attrattiva offerto dal lavoro nel mondo del turismo. Al dibattito parteciperà anche l’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste, una delle eccellenze italiane nella formazione, che offrirà un punto di vista nuovo e un vissuto che racconta le origini del disagio che i futuri professionisti del settore si preparano ad affrontare. Alla scuola sarà affidato il compito di intercettare le richieste di imprenditori e operatori e di raccontare il lavoro svolto dall’Istituto valdostano in questi anni, delle criticità e dei successi ottenuti perché solo da una forte collaborazione tra il mondo del lavoro e la scuola possono nascere soluzioni condivise.

La giornata si chiuderà con “Enjoy”, il meeting annuale degli ex alunni della scuola giunto quest’anno alla seconda edizione. L’evento è realizzato grazie al Progetto “S.T.A.G.E.” Programma Interreg Italia Svizzera 2014/ 2020, che ha permesso alla scuola di mettere in pratica l’importante visione di Victor Vicquery, visionario e innovativo professore della scuola recentemente scomparso.

Dal 1956, anno di nascita, l’École Hôtelière ha formato centinaia di professionisti del settore alberghiero che oggi lavorano in tutto il mondo. L’obiettivo del progetto di rete degli ex alunni è quello di creare un momento di incontro e di scambio di esperienze e conoscenze, che faciliti l’inserimento dei neodiplomati nel mondo del lavoro grazie al contatto con chi è già dentro le dinamiche e i contesti di riferimento. L’edizione 2023 dell’evento vedrà una serata in ricordo del professore nelle immagini e nelle parole degli ex alunni, che racconteranno i loro momenti all’interno della scuola. All’evento parteciperà anche il direttore dell’EPCA di Sion René Constatin, l’istituto alberghiero svizzero con il quale la scuola di Châtillon ha già intrapreso una collaborazione nell’ambito del progetto Interreg.

“Poiché molti ex studenti sono oggi albergatori di successo, l’École Hotelière ha pensato di proporre la réunion dopo l’assemblea generale dell’ADAVA, al termine della quale si terrà il seminario semi-serio del comico Paolo Cevoli e un’importante tavola rotonda per riflettere sul tema della crisi del personale nel settore alberghiero – ha aggiunto la Presidente Bondaz - La nostra scuola prepara gli alunni anche a gestire eventi ed è per questo che per noi è una ulteriore occasione e un modo per imparare, anche questa è didattica. Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte lavorano alla realizzazione dell’evento in tutte le sue fasi, dalle prenotazioni, alla reception, alla cucina, alla sala. Sono coinvolti in tutti gli aspetti”.

Gli appuntamenti sono aperti al pubblico (www.adava.it)

Info e iscrizioni réunion:

associazione.reunion.1956@gmail.com

www.fondazioneturistica.it