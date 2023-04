VOX POPULI: 25 APRILE ANPI

"A ottant'anni dall'inizio della guerra partigiana e a settantotto dalla Liberazione, intervenuta dopo venti terribili mesi di occupazione, di stragi e di vessazioni di ogni genere, le piazze valdostane si sono riempite di giovani, di donne e di uomini.

Un mondo grande, variegato e partecipante che ha voluto testimoniare, essendoci, che quella fondamentale pagina della nostra storia nazionale non è passata, ma che, con il suo lascito: la Repubblica, la Costituzione e il voto alle Donne, è anzi il fondamento stesso della vita odierna, che sarebbe certamente molto diversa e meno libera se i partigiani non fossero saliti in montagna allora.

Nel ringraziare tutte e tutti l'ANPI della Valle d'Aosta assume l'impegno di continuare la sua azione di memoria anche e soprattutto oggi che i protagonisti ci stanno lasciando. A loro va tutta la nostra riconoscenza." Nedo Vinzio.