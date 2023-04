Polliotto (Unc): “Rottamazione cartelle, c’è la proroga”

“Il Governo ha comunicato, tramite un comunicato stampa ufficiale diramato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, i nuovi termini che consentono di atto a una più ampia platea di contribuenti di poter aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Noi, come Unione Nazionale Consumatori del Piemonte, confermiamo la disponibilità dei nostri sportelli a fornire tutta l’assistenza e il supporto per chi ne facesse richiesta”.

Sono le parole di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’UNC, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.

Ed ecco, in dettaglio, le novità legislative per i cittadini interessati dal provvedimento di estensione. Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252).

Prosegue l’Avvocato Patrizia Polliotto: “Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023”.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori.