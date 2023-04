Solidarietà e innovaione la cifra di Maison&Loisir 2023

Un taglio del nastro tra i sorrisi e che aveva tutto il gusto della festa e della ripartenza, preceduto dall’entusiasmo delle canzoni del coro AliAli.

Si è presentata così ai visitatori la nona edizione di Maison&loisir che alle 19 di oggi ha fatto registrare oltre 6.000 passaggi.



“La soddisfazione degli espositori e la risposta del pubblico sono i soli indicatori che possono decretare il successo di una fiera. E direi che, visti i numeri e le impressioni di queste prime ore, ci stiamo muovendo nella giusta direzione”.



È il commento di Diego Peraga, patron dell’iniziativa, che insieme a Alina Sapinet Assessora al turismo del Comune di Aosta, regionale Luigi Bertschy allo sviluppo economico e Renzo Testolin Presidente della Regione Valle d’Aosta ha inaugurato il salone dell’abitare che, quest’anno, ospita oltre 200 espositori e più di 150 eventi.



Sabato, secondo giorno di apertura, proseguono gli appuntamenti dedicati a bambini, famiglie, sposi, amanti del giardinaggio e della lettura.



In articolare, per gli amanti dello sport, e in particolare dello sci nordico, domani alle 11 ci sarà la possibilità di incontrare i supercampioni valdostani di sci nordico Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani presenti allo stand della Regione.

Tra gli eventi, segnaliamo alle 21:30 il GRAND MUSICAL HOTEL con Michele Tomatis ad ingresso libero.

Si tratta di Un favoloso viaggio musicale attraverso le più belle canzoni mai messe in scena nei teatri di tutto il mondo: un grandioso MUSICAL TRIBUTE SHOW dove l’unico protagonista in scena è lo showman Michele Tomatis. Un uomo, un artista, che gioca con la sua figura letteralmente attraverso un elemento tecnologico e scenografico che catalizza l’attenzione sul protagonista ed i diversi mondi che quest’ultimo riesce a vivere e a trasmettere grazie alla sua coinvolgente energia e al suo show unico.

Lo spettacolo è vivace e dinamico, cattura l’attenzione del pubblico e lo intrattiene attraverso l’ottima commistione di elementi artistici: musica live, danza, effetti visivi 3D, ologrammi, trasformismo, scena!

TRAMA

Da qualche parte nella scintillante Parigi, esiste un hotel unico al mondo: il GRAND MUSICAL HOTEL. Quale è la particolarità? Gli ospiti sono tutti i protagonisti dei più famosi musical. Solo ai più grandi è permesso alloggiarvi e le camere vengono assegnate secondo un criterio ben preciso che viene rivelato con l’evolversi dell’originale messa in scena.

Grazie ad un ascensore, in 90 minuti di spettacolo, il concierge Michel (Michele Tomatis) raggiunge i vari piani dell’hotel, trasformandosi velocemente per più di 40 volte nei molteplici protagonisti delle storie musicali più amate. Dai grandi classici per arrivare alle favole tanto amate dai più piccoli: un ONE MAN MUSICAL insomma che, grazie alla dinamicità ed energia del protagonista, riesce a coinvolgere il pubblico di ogni età.

Di sicuro aiuto per i visitatori lo sportello delle consulenze https://www.maisonloisir.it/<wbr></wbr>eventi , dove una serie di esperti, nelle quattro giornate di Fiera, sarà a disposizione per consigliare su come vendere o acquistare un immobile, su quali scelte di impianti e di gestione degli ambienti possono essere effettuate per ridurre i consumi, su quali materiali e quali accorgimenti d’arredo e di disposizione dei mobili possono essere seguite per rendere più gradevole la casa e la sua vivibilità.



Nell’area istituzionale, i visitatori hanno la possibilità di conoscere tutte le opportunità normative in tema di costruzioni, efficientemente energetico, offerta turistica e altro ancora grazie alla presenza degli assessorati regionali Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporto e Mobilità sostenibile, Dipartimento trasporti e Mobilità sostenibile; Turismo, Sport e Commercio, oltre che del COA Energia di Finaosta spa www.regione.vda.it/energia.

Info utili