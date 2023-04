Quart: Messa in sicurezza sperone roccioso Comba d’Eche

In apertura di adunanza il Sindaco ha ricordato che nella mattinata del 26 aprile si è tenuta a palazzo regionale la conferenza stampa relativa alla manifestazione. Tra i principali provvedimenti approvati vi è l’acquisizione a titolo gratuito di terreni demaniali di proprietà regionale in località Les Iles, in corrispondenza dei campi da golf gestiti in associazione con il Comune di Brissogne.

Successivamente il Consiglio ha approvato la convenzione con il Comune di Saint-Christophe per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione di due ponti e relativa sistemazione del torrente Bagnere sul territorio dei comuni di Quart e Saint-Christophe.

Dopo l’illustrazione del Vice-Sindaco Bergamasco è stato approvato il rendiconto esercizio finanziario 2022.

Nel 2022 complessivamente le entrate accertate ammontano a 11.397.729,90€, il 91,92% di quelle iscritte nel bilancio di previsione, di cui 6.200.412.82€ di entrate correnti (il 51,29% di autofinanziamento da entrate tributarie ed extratributarie e il 48,71% per trasferimenti, primo fra tutti quello della legge regionale n. 48) e 4.323.417,42€ in conto capitale, di cui 3.5093.579,63€ per la nuova scuola. Le entrate per conto terzi e partite di giro, invece, ammontano a 873.899,66€.

Per quanto riguarda la spesa, quella effettivamente impegnata ammonta a 9.989.740,68€, il 61, 87% di quella prevista e lo scostamento è dovuto in gran parte all’applicazione dei principi della contabilità armonizzata che hanno portato alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per un importo di 3.183.675,82€.

Le spese correnti ammontano a quasi 5 milioni e aumentano rispetto all’annualità precedente del 1,98% ma in controtendenza rispetto ai due anni di aumento intorno al 5%.

Le principali voci di spesa corrente riguardano il personale per quasi un milione di euro, l’acquisto di beni e servizi per quasi 2 milioni e i trasferimenti per altri 2 milioni di euro, tra cui i servizi delegati all’Unité e la restituzione del maggior gettito IMU. La spesa in conto capitale ammonta a 3.869.965,01€. Alla luce delle somme tra entrate e spese, il risultato di amministrazione è di 4.362.207,10€ di cui 1.469.035,65€ come quota accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, incentivi per innovazione e altri fondi per i rinnovi contrattuali e il fondo contenzioso; 825.655,32€ vincolata per investimenti specifici, il fondo consorterie e il fondo Covid; 783.475,36€ destinato agli investimenti; restano 1.284.040,77€ come parte disponibile per nuovi impegni.

Il Consiglio ha anche approvato la prima variazione di bilancio per impegnare in parte delle risorse. Tra le principali voci della variazione compaiono circa 28.000 euro per incarichi tecnici, 113.000 euro per interventi di mitigazione rischio idrogeologico (messa in sicurezza sperone roccioso Comba d’Eche), 125.000 per la chiusura e sistemazione della discarica di inerti di Champs Meilleurs, 150.000 euro per il rifacimento degli asfalti,50.000 euro per interventi vari sul territorio di regimazione delle acque (attraversamenti, griglie di scolo) 15.000 euro per il recupero del forno di Morgonaz danneggiato da un incendio, 57.000 euro per la sostituzione di un mezzo dei VVF Volontari.

Il Consiglio ha proceduto inoltre all’approvazione delle tariffe TARI e alla presa d'atto piano economico finanziario 2023 per la gestione dei rifiuti proposto dall’Unité Mont-Emilius.

Il Consiglio ha poi approvato il protocollo d'intesa tra il comune di Quart, il comune di Brissogne, il comune di Saint Christophe e l'Unite' des Communes valdotaines Mont-Emilius per la realizzazione di uno studio di fattibilita' tecnico - economica per la demolizione e successiva ricostruzione della scuola secondaria di primo grado "Don Benigno Favre" sita in frazione Bas Villair del comune di Quart, studio finanziato con il contributo ex LR 18/2022 ottenuto dal Comune di Quart.