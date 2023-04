Incontro pubblico “La transizione energetica: sfide e opportunità per la Valle d’Aosta”

Nel corso dell’incontro saranno illustrati azioni e incentivi a sostegno della transizione energetica, il quadro normativo relativo alle comunità energetiche, il ruolo delle fonti di energia rinnovabile e delle reti, nonché le nuove prospettive legate alla mobilità sostenibile.

L’evento sarà, inoltre, l’occasione per presentare i principali contenuti della bozza di Piano Energetico Ambientale Regionale al 2030-PEAR, approvata dalla Giunta regionale nella sua ultima seduta. Come tutti i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, il PEAR è soggetto a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della l.r. 12/2009, che prevede una fase di evidenza pubblica della durata di 45 giorni, nel corso della quale si può prendere visione del documento pubblicato sul sito regionale e formulare osservazioni.

“Il PEAR - ha spiegato l’Assessore Luigi Bertschy - è un elemento fondamentale del processo di transizione energetica della Valle d’Aosta: si tratta di uno strumento ambizioso che raccoglie le sfide e le opportunità che questo percorso comporta. Coerentemente con gli indirizzi strategici posti dalla RoadMap per una Valle d’Aosta Fossil Fuel Free al 2040 e con gli sfidanti obiettivi stabiliti a livello internazionale ed europeo, il PEAR individua quattro Assi di azione, prioritariamente indirizzati alla riduzione dei consumi, in particolare da fonte fossile e all’aumento della produzione da fonti energetiche rinnovabili. È stata data particolare rilevanza anche al tema delle reti e delle infrastrutture che costituiscono una condizione abilitante per la transizione energetica, nonché alla sensibilizzazione e formazione per promuovere nelle persone un ruolo attivo e consapevole in questo percorso. Il tema della ricerca e dell’innovazione, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi, è trasversale a tutti gli assi di intervento sopra elencati, dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale, ma anche, non meno importante, culturale, metodologico e di processo”.

La registrazione dei partecipanti all’evento sarà effettuata il giorno stesso, a partire dalle ore 16.00 c/o la Sala Verde di Maison&Loisir.

Il convegno è accreditato dagli Ordini e Collegi professionali della Valle d’Aosta e permette l'acquisizione di crediti formativi da parte degli stessi secondo i rispettivi regolamenti.

L’Assessorato sarà presente, inoltre, all'interno della Fiera, allo stand n. 17, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00 per fornire informazioni sulle tematiche della transizione energetica, nonché relative agli incentivi regionali in materia di energia. Allo stand n. 25 l’assessorato presenterà i risultati dei progetti di cooperazione transfrontaliera sulla mobilità sostenibile.