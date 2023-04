Bertschy: 'Garantire a tutti possibilità sciare'

"Nella visione sociale che accompagna il futuro degli impianti a fune abbiamo bisogno di garantire a tutti la possibilità di sciare". Lo sostiene l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, tirando le fila del convegno "Le funi del futuro. Il settore degli impianti a fune tra innovazioni e transizioni", che si è tenuto alla funivia del Monte Bianco Skway, a Courmayeur.

"Abbiamo bisogno che un po' tutti tornino sui campi da sci e lo possiamo fare con offerte diverse- dice-. Abbiamo un sistema che stiamo ricreando e rivitalizzando che è quello dei piccoli comprensori dove abbiamo dei costi per tenerli in vita ma dove possiamo riportare anche tutta una popolazione che lo sci lo ama ancora, ma che con certi redditi non se lo può per mettere ma non per questo dobbiamo toglierli la possibilità di divertirsi. Io credo che questo sia un messaggio sul quale dobbiamo lavorare insieme altrimenti il rischio è di avere delle comunità alpine che non capiscono più dove va il loro territorio".

Assessore Bertshy

Sugli investimenti nel settore, "non dobbiamo pensare solo ai nuovi impianti- precisa l'assessore- ma anche alla riconversione degli impianti che arrivano a fine carriera perché a un certo punto le revisioni intervengono e hanno dei costi che vanno sostenuti e la politica dovrà essere chiara al loro riguardo".

Complici i cambiamenti climatici, si scierà sempre più in alto e anche i nuovi investimenti punteranno a quote superiori ai 1.700-1.800 metri: "Tutto ciò che sta al di sotto- spiega Bertschy- è patrimonio di piccole economie locali che per andare avanti hanno bisogno di risorse e investimenti che li aiutino ad iniziare quella riconversione verso gli impianti ad utilizzo estivo o ad essere salvaguardati per le loro piccole economie". Per l'assessore, "sarà importante il lavoro con l'assessorato al Turismo proprio perché dove metteremo soldi per sostenere gli impianti ci vorranno altrettanti soldi per aumentare la capacità ricettiva". (Dire)