Sportello mobile Gal #incontrailgal, nei mesi di maggio e giugno i nuovi appuntamenti

A partire dal 4 maggio, riprendono gli appuntamenti dello sportello

mobile #incontrailgal, con un calendario di incontri che toccherà tutte le otto Unité des Communes Valdôtaines fino alla fine del mese di giugno.

Lo sportello mobile, gestito dal personale del GAL, si pone l’obiettivo di informare i cittadini in merito alle attività svolte dall’Associazione e, in particolare, riguardo alle possibilità offerte dal bando 6.4.2

“(R)Innova la tua impresa”.

Sarà quindi possibile, per tutti gli interessati, richiedere chiarimenti sui

contenuti del bando e sulle modalità di partecipazione e ricevere assistenza nella preparazione della documentazione necessaria a presentare la domanda di contributo, entro il termine previsto del 29 settembre 2023. L’iniziativa ha inoltre lo scopo di aprire il confronto con il territorio, al fine di

raccogliere le esigenze e i fabbisogni che emergono dalle diverse aree.

Di seguito, il calendario completo degli appuntamenti:

• Giovedì 4 maggio – Gressan – Sala Consiliare

• Giovedì 11 maggio – Montjovet – Municipio

• Giovedì 18 maggio – Valpelline – Sala Consiliare

• Giovedì 25 maggio – Chambave – Municipio

• Giovedì 8 giugno – Gressoney-La-Trinité – Municipio

• Giovedì 15 giugno – Villeneuve – Sala Consiliare

• Giovedì 22 giugno – Bard – Municipio

• Giovedì 29 giugno – Pré-Saint-Didier – Municipio

Lo sportello sarà attivo in orario mattutino, dalle 9.00 alle 13.00. Per accedere, è necessario fissare un appuntamento contattando il GAL Valle d’Aosta telefonicamente al numero 0165-524302 oppure

inviando una mail a info@gal.vda.it, indicando la preferenza di data e orario.



Per maggiori informazioni: www.gal.vda.it