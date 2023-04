Un polo unico per la prevenzione

Con la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL n.197 del 30 marzo 2023 è stato approvato il contratto preliminare di compravendita immobiliare fra l'Azienda e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV).

Il documento impegna l’AUSL all'acquisto dell'attuale sede dell'Istituto Zooprofilattico, in Loc. Amerique 7/G, a Quart, sita nell’immobile dove è già presente anche la sede del Dipartimento di Prevenzione, per una somma stabilita in 867.350 euro.

“L’obiettivo è implementare e razionalizzare i servizi sanitari offerti alla cittadinanza – spiega il Direttore Generale USL Massimo Uberti -. Questa operazione sul Dipartimento di Prevenzione costituisce una straordinaria opportunità per poter ridefinire l’offerta ambulatoriale centralizzando alcune funzioni ed attività attualmente dislocate anche alla sede dell’ex maternità di Aosta. I servizi periferici saranno invece mantenuti”. Anche perché “la riduzione del personale sanitario e del comparto di questi ultimi anni rende necessario un riassetto organizzativo che consenta il maggior numero possibile di attività con il minor numero di operatori impiegati. Si aggiunga inoltre la considerazione che alcune sedi - attualmente utilizzate per l'attività sanitaria dal Dipartimento di Prevenzione - presentano criticità strutturali tali da non poterle considerare idonee per il futuro”.

"La nuova sede “garantirà un polo ambulatoriale di igiene pubblica, attività vaccinale, medicina del lavoro e medicina legale, ed il progetto di ristrutturazione prevederà spazi sufficienti (circa 750 mq), e distribuzione logistica tale da soddisfare i bisogni degli utenti, e nel contempo tutelare il benessere lavorativo degli operatori sanitari ed amministrativi” dice il dottor Maurizio Castelli, Direttore del Dipartimento di Prevenzione. “La condivisione degli spazi fra i professionisti del dipartimento consentirà l'interscambiabilità di dirigenti medici dell’Igiene Pubblica e della Medicina Legale che svolgono attività certificativa comune – prosegue Castelli -. Sarà anche possibile aumentare le prestazioni svolte sotto la supervisione del dirigente medico avendo la disponibilità contestuale di più assistenti sanitarie/infermieri. La sede potrà inoltre essere luogo dove ospitare l'ambulatorio di counselling nutrizionale dell'Igiene degli Alimenti e Nutrizione, e sviluppare ed eseguire progetti di promozione della salute o prevenzione, come studi di sorveglianza indirizzati alla popolazione".

La costruzione è relativamente recente, e il manufatto che verrà acquistato è facilmente raggiungibile dalla città di Aosta e dell'autostrada A5, e presenta numerosi parcheggi gratuiti per gli utenti dei servizi offerti.

Il contratto definitivo dovrà essere sottoscritto dalle parti entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Si stima, in previsione degli interventi strutturali necessari, che il nuovo polo ambulatoriale possa essere operativo, e messo a disposizione della popolazione, nel corso del secondo semestre 2024.

Il contratto preliminare prevede anche l’acquisto da parte dell’IZSPLV dei locali siti nel Comune di Châtillon attualmente di proprietà della Società Vallée d’Aoste Structure Srl, dove trasferirsi per l’implementazione di nuove funzioni nell’ambito della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare.