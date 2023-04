Festa dell'Europa 2023, Ucraina protagonista al Teatro Splendor di Aosta

Venerdì 5 maggio, alle ore 10, al Teatro Splendor di Aosta, si svolgerà l’evento “L’Europa fra paure e speranze. Omaggio al coraggio dell’Ucraina”, quale occasione per sensibilizzare le giovani generazioni sul conflitto ucraino e sul significato che lo stesso assume nel contesto europeo.

A renderlo noto è l'Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la Montagna.

L’iniziativa – organizzata in collaborazione con la Presidenza della Regione – rientra nell’ambito delle celebrazioni per la Festa dell'Europa, con le quali in tutti i Paesi dell’Unione europea si ricorda lo storico discorso pronunciato a Parigi, il 9 maggio 1950, dall’allora Ministro degli affari esteri francese Robert Schuman, che gettò le basi per la nascita di una nuova forma di cooperazione politica, grazie alla quale evitare ulteriori guerre tra gli Stati membri.

All’evento prenderà parte, quale ospite d’eccezione, l’Ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnik.

Dopo i saluti del Presidente della Regione, Renzo Testolin, l’Assessore agli affari europei, Luciano Caveri, dialogherà con Gilles Gressani (membro del Consiglio di UniVda, che presiede il Groupe d’études géopolitiques, Geg, dell’Ecole normale supérieure di Parigi e dirige la rivista Le Grand Continent) e Tristan Aureau (consigliere del Presidente del Consiglio europeo) sulla guerra in Ucraina e il futuro dell’Europa.

A seguire, Luciana Coluccello (inviata di guerra e giornalista freelance) e Ugo Lucio Borga (fotogiornalista freelance) racconteranno, con immagini e video da loro realizzati, il conflitto che si sta combattendo alle porte dell’Europa.

A fare da sottofondo musicale all’evento saranno tre studenti ucraini che frequentano l’Istituto musicale pareggiato – Conservatoire de la Vallée d’Aoste e che proporranno, tra gli altri, alcuni brani del loro paese d’origine.

L’appuntamento è rivolto principalmente agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, tra cui quelli delle sette classi che nell’anno scolastico 2022/23 hanno partecipato al percorso educativo “L’Europa in classe”, organizzato da Europe Direct Vallée d'Aoste, del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.

Nella stessa mattinata il governo regionale incontrerà l’Ambasciatore.