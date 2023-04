L’Avuc si affida ancora una volta alla guida di Rosina Rosset

Il vertice dell'associazione dei consumatori si tinge sempre più di rosa. Infatti, oltre a riconfermare alla guida la fondatrice Rosina Rosset sono state elette due vice Presidenti, Antonella Frola e Alida Bussi.

“Ringrazio il consiglio direttivo dell’AVCU per avermi rinnovato la fiducia - sottolinea Rosina Rosset- ho proposto di eleggere due vice presidenti, al posto di uno, affinché vengano rappresentati sia il territorio della bassa valle, con la nomina di Frola Antonella, che dell’alta valle, tramite l’elezione di Bussi Alida. Inoltre, esprimo soddisfazione per la scelta del direttivo di eleggere due Donne. Scelta dettata dal lavoro svolto in questi anni da parte di entrambe, per l’AVCU le scelte meritocratiche sono sinonimo di correttezza, trasparenza ed onestà. Valori fondanti della nostra associazione”.

Il nuovo direttivo, oltre alle attività già in atto, ha deliberato di costituire delle commissioni di lavoro inerenti i temi dell’energia, della sanità e della scuola. Nel direttivo sono, inoltre, stati eletti: Cretier Mauro come tesoriere, Borbey Riccardo e Borinato Fabio, Diémoz Roberta, Griso Marco, Guido Rosita, Marconi Olivio, Rovarey Gianni, Sordi Giorgia, Vuillermoz Ettore come consiglieri.